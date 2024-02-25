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Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати в березні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати в березні
Мінімальний розмір підвищення пенсії має становити не менше 100 грн, а максимальний – не перевищуватиме 1577 грн
фото з відкритих джерел

Показник індексації пенсій становитиме 7,9%

Із 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Виплати збільшаться на 7,9%. Це випливає з проєкту постанови Кабміну, оприлюдненого на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок, передає «Укрінформ».

Щоб забезпечити індексацію пенсій, щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсійних виплат шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої зарплати (доходу), який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році – 5,1%) та 50% показника зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

«Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72 %)/2)», – сказано в постанові.

Отже, мінімальний розмір підвищення має становити не менше 100 грн, а максимальний – не перевищуватиме 1577 грн.

Також із 1 березня планується проведення індексації пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям і постраждалим під час аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Під індексацію підпадають і пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Крім того, проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.

До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.

Теги: пенсіонери гроші пенсія

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