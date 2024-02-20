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Англія заборонила користуватися телефонами в школах: вчителі навіть обшукуватимуть рюкзаки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Англія заборонила користуватися телефонами в школах: вчителі навіть обшукуватимуть рюкзаки
За порушення правил у школярів забиратимуть гаджети або залишатимуть після уроків як покарання
фото: IStock

Нові правила стосуються і вчителів – їм дозволено користуватися телефоном у випадках, коли це необхідно для роботи

Школярам в Англії забороняють користуватися мобільними телефонами – освітяни вважають, що цей план уряду буде корисним для учнів, але може зустріти опір з боку батьків. Відповідні вказівки опублікувало міністерство освіти Великої Британії.

Нові правила пропонують школам самостійно регулювати політику використання гаджетів – учнів можуть зобов’язати залишати телефони вдома, здавати їх на вході до школи, зберігати в окремих шафках. Або ж школярам можуть дозволити залишати телефони при собі, але поставити на беззвучний режим і не користуватися ними.

Більше того, учителям дозволили обшукувати учнівські рюкзаки, а в разі порушення правил – конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків як покарання. Якщо батьки хочуть зв’язатися з дітьми чи навпаки, їм доведеться робити це через шкільний офіс.

Нові вказівки стосуються і вчителів – у школах їх не мають бачити з телефонами, крім випадків, коли це необхідно для роботи.

Нагадаємо, у Латвії проживає близько 33 тис. українських біженців, із них майже 80% – це жінки та діти. Зараз освітня система у Латвії намагається максимально адаптувати школярів до навчання латиською мовою і забезпечти перехід з дистанційного на очне навчання. Також у Латвії створено систему, за допомогою якої українські педагоги можуть працювати у місцевих освітніх закладах.

До слова, у 2023 році в школах Чехії поменшало школярів з України. Однак ті, що залишилися, мають кращі показники відвідуваності на відміну від їхніх місцевих учнів. Втім, українські діти стикаються з проблемами при вивченні чеської мови.

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Теги: телефон школа Велика Британія

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