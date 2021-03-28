Як телефонні шахраї обирають своїх «жертв»

Чому телефоні шахраї телефонують саме вам, та звідки в них ваш номер телефону

Коли вам телефонує злодій, який намагається вкрасти ваші особисті дані, виникає логічні питання: «звідки вони взяли мій номер?» та «чому вони телефонують саме мені?». Експерти розповіли, як відбуваються подібні афери.

По-перше, шахрай не телефонує конкретно вам. В більшості випадків, в них є телефонна база і вони просто роблять продзвон всіх номерів, з надією, що хтось і поведеться на їхні казки і поділиться інформацією, яка допоможе заволодіти вашими коштами.

Але лишається інше питання: звідки в них ваш номер телефону? Методів отримання вашого номера цілком достатньо і основні з них перераховані нижче.

Відкриті джерела

Це найпоширеніший метод збору номерів. В інтернеті можна знайти у вільному доступі велику кількість номерів, взяти для прикладу соцмережі, де багато хто сам вказує номер.

Звісно, шахраї не збирають номери в ручному режимі, оскільки це складно і довго. Для цього в них є спеціальні програми, які збирають всі можливі номери і пакують в один файл.

Вже потім, вони роблять продзвон по цій базі.

Щоб запобігти поширенню номера, по можливості не вказуйте свій основний номер. Або ж в налаштуваннях конфіденційності приховайте його від всіх сторонніх.

Форми реєстрації на сайтах

Це також популярний метод, оскільки на багатьох сайтах для реєстрації необхідно вказати свій номер телефону, на який прийде код із підтвердженням реєстрації.

Щоб запобігти поширенню свого номера таким способом, не рекомендується вказувати його на сумнівних сайтах і тим більше на тих сайтах, які ви в подальшому не плануєте відвідувати та використовувати.

Співробітники компаній

В даному випадку, спосіб поширення номера схожий до попереднього. Ви даєте свій контактний номер компаніям, послугами яких ви користуєтеся. Якщо в такій компанії працюють люди, які хочуть підзаробити таким нечесним способом, то вони просто знаходять потенційного покупця всіх зібраних номерів.

В даному випадку, захиститися від цього складно, оскільки все залежить від компанії та компетентності її працівників.

Купівля

Варто не забувати, що в сфері телефонного шахрайства задіяні цілі компанії, які збирають бази номерів і в подальшому їх продають шахраям або рекламним компаніям.

В даному випадку, все також залежить від компетентності компаній та організацій, в яких ви залишили свій номер телефону.

Злом

Досить часто, хакери зламують компанії, щоб отримати цінну інформацію для подальшого перепродажу або ж для шантажу. Ваш номер телефону також може опинитися серед цих даних.

Витік даних

В даному випадку від вас також мало що залежить. В мережі часто бувають випадки, коли через людський фактор (некомпетентність та безвідповідальність) велика кількість конфіденційної інформації з’являється в інтернеті, та ще й безкоштовно.

Продзвони

Це найпростіший метод. Маючи велику кількість українських номерів, шахраї за допомогою автопродзвону перевіряють номери на їхню активність. Якщо при такому продзвоні ви піднімаєте слухавку, ваш номер заносять в базу активних абонентів і в подальшому, вам будуть телефонувати з певними цілями.

Як захиститися від зливу номера

Від багатьох методі збору вашого номера захиститись практично неможливо. Єдина рекомендація, яка зможе зменшити ймовірність потрапляння вашого номера в таку базу даних, це додатковий телефонний номер. Його варто використовувати на різноманітних сайтах для реєстрації, відповідно весь спам та дзвінки від небажаних людей будуть здійснюватися саме на нього.

Джерело: iTech.co.ua