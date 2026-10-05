Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обшук у справі Епштейна. Експринц Ендрю подав позов проти поліції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обшук у справі Епштейна. Експринц Ендрю подав позов проти поліції
Поліція заарештувала 66-річного експринца за підозрою у зловживанні службовим становищем
фото: Stephen Pond

Експринц заперечує всі звинувачення

Колишній британський принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор подав до Вищого суду клопотання про скасування ордерів на обшук, які поліція отримала напередодні його арешту у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Маунтбеттен-Віндзор домагається через суд скасування ордерів на обшук, виданих суддею Центрального кримінального суду 18 лютого 2026 року. У четвер Лондонський суд проведе закрите слухання за його позовом щодо дій поліції Темз-Веллі під час обшуків його колишнього та нинішнього помешкань на території королівських маєтків.

Поліція заарештувала 66-річного експринца, у день його народження, за підозрою у зловживанні службовим становищем через його контакти з покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Пізніше того ж дня його звільнили, однак розслідування триває.

Експринц заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

До слова, експринц Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який втратив свої титули через зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном, був позбавлений ще одного привілею членів королівської родини.

Теги: поліція Принц Ендрю Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений В’ячеслав Зінченко не визнав вини і відмовився давати свідчення у суді
Довічне вбивці Фаріон. Анатомія вироку Зінченку Резонанс
2 жовтня, 14:40
Метою зловмисників було пошкодження електроенергетичної інфраструктури
Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників
7 вересня, 16:04
Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років
Слідчі назвали ймовірну причину смерті акторки Гейден Панеттьєр
15 вересня, 09:48
Трагедія з 13-річним хлопцем змінила контроль за електросамокатами у Тернополі
Загибель підлітка на електросамокаті. Тернопіль ухвалив рішення посилити контроль
16 вересня, 17:59
Раніше у межах цього кримінального провадження підозри отримали троє колишніх правоохоронців
Наркотики в авто екскомбата «Маґури»: затримано нового фігуранта схеми
23 вересня, 15:14
Наслідки атаки на місто: рятувальники розбирають завали приватної оселі
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі
26 вересня, 06:20
В'ячеслав Зінченко під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи вели убивцю Фаріон російські спецслужби? Представник Нацполу зробив заяву
3 жовтня, 14:17
Затриманих доставили до кількох московських відділків поліції
Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики
Вчора, 19:54

Соціум

У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки
Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки
НАТО визначило, як діятиме у разі нападу Росії – Bloomberg
НАТО визначило, як діятиме у разі нападу Росії – Bloomberg
Нобелівська премія-2026. Оголошено лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2026. Оголошено лауреатів з медицини та фізіології
Обшук у справі Епштейна. Експринц Ендрю подав позов проти поліції
Обшук у справі Епштейна. Експринц Ендрю подав позов проти поліції
Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію
Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
100K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua