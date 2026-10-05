Обшук у справі Епштейна. Експринц Ендрю подав позов проти поліції

Експринц заперечує всі звинувачення

Колишній британський принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор подав до Вищого суду клопотання про скасування ордерів на обшук, які поліція отримала напередодні його арешту у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Маунтбеттен-Віндзор домагається через суд скасування ордерів на обшук, виданих суддею Центрального кримінального суду 18 лютого 2026 року. У четвер Лондонський суд проведе закрите слухання за його позовом щодо дій поліції Темз-Веллі під час обшуків його колишнього та нинішнього помешкань на території королівських маєтків.

Поліція заарештувала 66-річного експринца, у день його народження, за підозрою у зловживанні службовим становищем через його контакти з покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Пізніше того ж дня його звільнили, однак розслідування триває.

Експринц заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

До слова, експринц Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який втратив свої титули через зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном, був позбавлений ще одного привілею членів королівської родини.