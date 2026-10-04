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Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики
Затриманих доставили до кількох московських відділків поліції
фото з відкритих джерел

Російські правоохоронці виявили традиційну жорсткість до протестувальників

У столиці Росії поліція затримала кілька десятків учасників узгодженого мітингу та ходи, присвяченої пам’яті загиблих у 1993 році під час штурму Білого дому – будівлі уряду у Москві. Мітинг проводила Комуністична партія РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

SotaVision публікує відео ходи, на якій група молодих людей скандує: «Ні політичним репресіям» та «Геть партію шахраїв і злодіїв».

Видання повідомляє, що серед гасел були також «Ми хочемо свободу», «Геть Роскомнагляд» та «Свободу політичним в'язням». Співробітники ОМОН почали затримувати тих, хто скандував гасла. За словами колишнього депутата Мосміськдуми від КПРФ Євгена Ступіна, приводом для масового затримання стало гасло «Геть царя!».

Свідки події розповіли про застосування сили під час затримань. За їхніми словами, в одному випадку правоохоронці били ногами людину, яка лежала на землі, а в іншому – схопили жінку за волосся.

Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики фото 1

За оцінкою кореспондента Sotavision, всього затримали близько 20 людей. Відео затримань публікує також «Обережно Москва». За повідомленнями цього видання, затримано близько 60 людей, серед них активісти КПРФ та «Яблука». У партії «Яблуко», однак, заявили, що не мають «інформації про участь членів партії в акції КПРФ у Москві та їхнє затримання поліцією» і що відомості про це «поширюються людьми, які не мають жодного стосунку до партії «Яблуко».

Узгоджений мітинг проходив на площі Краснопресненської застави, на ньому виступав лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Спочатку там чергували п'ять автозаків та машина патрульно-постової служби. Перші затримання почалися прямо на площі: там співробітники силових структур вихопили з натовпу кількох молодих людей із прапорами Росії та НДР.

Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики фото 2

4 жовтня 1993 року підрозділи спецназу та російської армії здійснили штурм будівлі Верховної Ради в Москві (Білого дому), в якій перебували депутати, що протистояли президенту Борису Єльцину. За день 4 жовтня, за офіційними даними, було вбито 74 особи, 26 з них – військових та працівників МВС, поранено 172. Загалом загинули понад 150 осіб, переважно цивільні особи.

Те, що сталося, було охарактеризовано тодішньою владою Росії як запобігання спробі державного перевороту та «комуністичного реваншу», а її противники характеризували подію як вдалий переворот – дія колишньої Конституції була припинена, ухвалили нову, яка зміцнила президентську владу.

Учасники мітингу комуністів у Москві скандували «Геть царя», їх затримали силовики фото 3

Узгоджені мітинги в Москві зараз проводяться вкрай рідко – як і раніше діє рішення міської влади про їхню заборону через пандемію, що давно завершилася. КПРФ проводить пам'ятні заходи 3-4 жовтня щороку.

Нагадаємо, іноземні чоловіки, які переїхали до Росії за програмою для прихильників «традиційних цінностей», не зможуть отримати постійну посвідку на проживання без військового контракту, якщо не підпадають під один із винятків.

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Теги: партії переворот активісти поліція влада Москва мітинг

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