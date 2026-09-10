Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Одещині правоохоронці затримали двох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у знятті військовозобов'язаних з розшуку в системі «Оберіг». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Фігурантами справ є тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника одного з районних ТЦК та СП – начальник відділення рекрутингу та комплектування, а також стрілець відділення оповіщення того самого центру.

За даними слідства, до першого військовослужбовця звернувся чоловік, який хотів проконсультуватися щодо процедури зняття свого знайомого з розшуку в автоматизованій системі «Оберіг». Той запропонував за $3,5 тис. вплинути на службових осіб, уповноважених ухвалювати відповідне рішення.

Другий підозрюваний, за версією слідства, сам знайшов військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за ухилення від служби, та запропонував за гроші вирішити його «проблеми». За $2 тис. він нібито обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та СП для вирішення мобілізаційних питань.

Правоохоронці затримали обох військовослужбовців після отримання ними даних чоловіків, яким вони обіцяли допомогти, та обумовлених сум грошей. Фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Затримання одного з підозрюваних фото: Національна поліція України

Слідчі затримали ділків після того, як вони отримали обумовлені суми грошей фото: Національна поліція України

За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одному з них суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 800 тис. грн застави. Підозрюваний заставу вніс.

Питання щодо запобіжного заходу другому фігуранту ще вирішується. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справ.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за збереження відстрочки від мобілізації. За словами омбудсмана, його офіс отримує повідомлення про можливі зловживання під час оформлення відстрочок та перевіряє такі звернення. Водночас Лубінець не стверджував, що подібна практика поширена в усіх ТЦК.