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Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування
Наслідки атаки на місто: рятувальники розбирають завали приватної оселі
фото: Рада оборони Запорізької області

Федоров: рятувальники з'ясовують, чи перебувають люди під завалами

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, пошкоджено сусідні житлові та нежитлові споруди. За попередніми даними, у зруйнованій частині оселі можуть перебувати двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Російський безпілотник ударив по приватній оселі в одному з районів Запоріжжя. Від влучання спалахнула пожежа, частина конструкцій будинку обвалилася.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування фото 1

За попередньою інформацією, у завалах можуть перебувати двоє мешканців. Наразі невідомо, чи перебували вони вдома на момент атаки – ці дані уточнюються. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування фото 2

Крім приватного сектора, атака пошкодила ще один житловий будинок і нежитлове приміщення. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Лише за минулу добу росіяни завдали майже тисячі ударів по Запорізькій області – регіон залишається одним із найбільш обстрілюваних у прифронтовій смузі.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування фото 3

Атаки на приватний сектор і цивільну інфраструктуру Запоріжжя фіксують практично щотижня. Наприкінці серпня через обстріл загорівся склад, є постраждала, а до цього безпілотники влучали у багатоповерхівки та торговельні центри міста.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування фото 4
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування фото 5

Нагадаємо, напередодні, 25 вересня, росіяни вдарили по медичному закладу в Запоріжжі – після влучання спалахнула пожежа, рятувальники евакуювали п'ятьох людей, один чоловік дістав травми.

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Теги: Запоріжжя пожежа обстріл рятувальники поліція будинок чоловік безпілотник росіяни

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