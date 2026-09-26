Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування

Федоров: рятувальники з'ясовують, чи перебувають люди під завалами

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, пошкоджено сусідні житлові та нежитлові споруди. За попередніми даними, у зруйнованій частині оселі можуть перебувати двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Російський безпілотник ударив по приватній оселі в одному з районів Запоріжжя. Від влучання спалахнула пожежа, частина конструкцій будинку обвалилася.

За попередньою інформацією, у завалах можуть перебувати двоє мешканців. Наразі невідомо, чи перебували вони вдома на момент атаки – ці дані уточнюються. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Крім приватного сектора, атака пошкодила ще один житловий будинок і нежитлове приміщення. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Лише за минулу добу росіяни завдали майже тисячі ударів по Запорізькій області – регіон залишається одним із найбільш обстрілюваних у прифронтовій смузі.

Атаки на приватний сектор і цивільну інфраструктуру Запоріжжя фіксують практично щотижня. Наприкінці серпня через обстріл загорівся склад, є постраждала, а до цього безпілотники влучали у багатоповерхівки та торговельні центри міста.

Нагадаємо, напередодні, 25 вересня, росіяни вдарили по медичному закладу в Запоріжжі – після влучання спалахнула пожежа, рятувальники евакуювали п'ятьох людей, один чоловік дістав травми.