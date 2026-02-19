Головна Світ Соціум
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
Ендрю Маунтбеттен Віндзор залишає поліцейську дільницю Ейлшема в автомобілі в Ейлшемі
фото: Reuters

Офіцери розглядають звинувачення про те, що Маунтбеттен-Віндзор передавав конфіденційні урядові документи покійному сексуальному злочинцю

Брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

Поліція долини Темзи повідомила, що в межах цієї справи було заарештовано чоловіка віком за шістдесят років із Норфолка. Наразі його відпустили, проте слідчі дії не припиняються. Окрім самого затримання, поліцейські провели серію обшуків. Зокрема, перевірки відбулися у Вуд-Фармі, де Ендрю мешкав у маєтку Сандрінгем, а також у його колишній резиденції Роял-Лодж, що розташована у Віндзорі. На даний момент обшуки в Норфолку вже офіційно завершені.

Сам Маунтбеттен-Віндзор категорично відкидає всі закиди на свою адресу. Попри серйозність підозр у неправомірних діях під час виконання державних обов'язків, колишній принц поки що утримується від публічних коментарів щодо останніх подій та деталей розслідування.

Як відомо, король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. 

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном. 

