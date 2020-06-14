Науковець розповів про відновлення легень після коронавірусу
«У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення» – лікар
Легені людей, які перехворіли коронавірусом, можуть відновлюватися дуже довго, повідомив професор Російської академії наук імені Пирогова, пульмонолог Олександр Карабиненко.
Фахівець відзначив, що через інфекцію ускладнюється робота дихальної системи людини і уражаються його легені. Після перенесеної хвороби в легенях утворюються фіброзні зміни. «У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення», – зазначив лікар.
За словами Карабиненко, легеневі тканини зможуть самі відновитися згодом, проте терміни залежатимуть від індивідуальних особливостей організму кожної людини.
Нагадаємо, В Європі вперше пересадили легені хворій на Соvid-19 жінці.
Як повідомлялося, люди, які перехворіли Covid-19, повинні обов’язково перевірити стан своїх легень, нирок і мозку. Дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки.