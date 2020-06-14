Науковець розповів про відновлення легень після коронавірусу



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Легеневі тканини зможуть самі відновитися згодом, проте терміни залежатимуть від індивідуальних особливостей організму кожної людини

«У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення» – лікар

Легені людей, які перехворіли коронавірусом, можуть відновлюватися дуже довго, повідомив професор Російської академії наук імені Пирогова, пульмонолог Олександр Карабиненко.

Фахівець відзначив, що через інфекцію ускладнюється робота дихальної системи людини і уражаються його легені. Після перенесеної хвороби в легенях утворюються фіброзні зміни. «У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення», – зазначив лікар.

За словами Карабиненко, легеневі тканини зможуть самі відновитися згодом, проте терміни залежатимуть від індивідуальних особливостей організму кожної людини.

Раніше шведські лікарі запропонували лікувати стовбуровими клітинами пошкодження легеневої тканини, які є основним видом ускладнень при зараженні коронавірусом. Зазначалося, що стовбурові клітини здатні запобігти гострій реакції імунної системи, яка призводить до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) – станом, коли легенці втрачають здатність насичувати кров киснем.

Нагадаємо, В Європі вперше пересадили легені хворій на Соvid-19 жінці.

Як повідомлялося, люди, які перехворіли Covid-19, повинні обов’язково перевірити стан своїх легень, нирок і мозку. Дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки.

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