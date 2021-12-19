«Омікрон» став домінуючим штамом у Великій Британії

Через стрімке поширення новогу штаму Британія може посилити карантин

Міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід заявив, що новий варіант коронавірусу «Омікрон» став домінуючим у регіоні, тому не виключено, що карантин посилять до Різдва. Про це повідомляє Reuters.

Тепер близько 60% нових випадків коронавірусу в Англії пов'язані зі штамом «Омікрон».

За словами Джавіда, через поширення штаму «Омікрон» ситуація із коронавірусом дуже швидко змінюється. Тому не виключено, що країна може знову посилити карантинні обмеження напередодні Різдва.

«Я не думаю, що у цієї пандемії немає жодних гарантів. Наразі ми просто повинні тримати все під контролем», – сказав міністр.

Як повідомляє видання, станом на п'ятницю в Британії було зафіксовано 25 тис. випадків штаму «Омікрон», це на 10 тис. випадків більше, ніж напередодні.

Загальна кількість нових випадків коронавірусу у Великій Британії ледь не щодня встановлює нові рекорди.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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