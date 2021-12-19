Німеччина вводить карантин для людей, які приїжджають з Британії

Берлін з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії

Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни. Про це заявили в Інституті інфекційних захворювань Роберта Коха, пише Reuters.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

На зустрічі міністри закликали Берлін запровадити двотижневий карантин для всіх мандрівників із Великої Британії, включаючи тих, хто пройшов вакцинацію.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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