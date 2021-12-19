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    У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам «Омікрон»

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    Новий штам коронавірусу став домінуючим у Лондоні - У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам «Омікрон»
    Новий штам коронавірусу став домінуючим у Лондоні
    фото: Ian West/PA

    Показники госпіталізацій в Лондоні зросли на 28% у порівнянні з попереднім тижнем

    Міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє Sky News.

    Садік Хан заявив, що новий штам коронавірусу став домінуючим у Лондоні. Однак поки він не анонсував нових обмежень у зв’язку з пандемією Covid-19.

    Мер британської столиці додав, що згідно з даними уряду, за тиждень показники госпіталізацій в Лондоні зросли на 28% у порівнянні з попереднім тижнем.

    «Кількість шпиталізацій збільшується, а також збільшується брак медперсоналу, величезними темпами, тому я разом з нашими партнерами прийняв рішення оголосити надзвичайну ситуацію», – сказав Садік Хан.

    Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: Велика Британія ВООЗ коронавірус
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    У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам «Омікрон»