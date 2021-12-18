«Омікрон» в Україні. Голубовська розповіла важливі деталі про першого хворого

Інфекціоністка розповіла про симптоми та перебіг хвороби при новому штамі

Перший в Україні пацієнт, у якого виявили штам Omicron, раніше вже хворів коронавірусом. Про це розповіла головна інфекціоністка, заслужена лікарка Ольга Голубовська, пише «УНН».

«Варіант Omicron виявили у пацієнта, що знаходиться на лікуванні в клініці «Оберіг» завдяки правильно зібраному епідеміологічному анамнезу. Цей пацієнт вже раніше хворів коронавірусною інфекцією десь кілька місяців тому, а зараз він приїхав з ОАЕ і знову у нього підвищилася температура тіла до досить високих цифр, знову він захворів, але сам перебіг захворювання у нього не важкий і він знаходиться під наглядом, хоча виписався вже зі стаціонару. Йому дані рекомендації і будемо спостерігати чим все це закінчиться», – розповіла Голубовська.

Інфекціоністка зазначила, що це звичайно ж не перший випадок Omicron в Україні, але панікувати не варто.

«Але найголовніше, що я хочу сказати, це звичайно ж не перший випадок, тому не треба абсолютно панікувати, лікарі вже бачать, як починають хворіти пацієнти по другому разу і це зрозуміло, тому що Omicron, якщо ми говорили, що Delta заразний варіант, набагато більш заразний, ніж попередні, то цей ще більше заразний ніж Delta. Цей варіант, він поки що не показує більш важкі випадки захворювання. Навпаки, поки що всі випадки досить не важкі. Ми бачимо на сьогоднішній день як пацієнти, які мають, високі титри антитіл, особливо коли поствакцинальних антитіл, дуже високі титри по кілька тисяч, проте теж хворіють, але боліють поки не важко. Ми дуже сподіваємося, що так воно далі і буде, якщо не відбудеться якихось спонтанних мутацій. Але за тими повідомленнями, які ми спостерігаємо і по всьому світу, цей варіант, так, викликає вибухові поширені випадки захворювання, але саме воно протікає не важко», – зазначила Голубовська.

Також лікарка зазначила, що Covid-19 має всі шанси перерости у вірус грипу.

«Зі збільшенням заразності цей збудник показує зниження вірулентності, тому ми дуже всі сподіваємося, що це і буде шлях переходу в сезонне распіраторное захворювання. Тобто, він буде і як власне кажучи вірус грипу, вислизати від попередніх своїх версій, але втратить свою агресивність і вірулентність, але тим не менш, я думаю групи ризику завжди будуть більш вразливими», – підкреслила Ольга Голубовська.

«Я говорила вже давно, що його вже багато в Україні. Кожен день я бачу коли хворіють люди, повторно хворіють, то природно люди хворіють підвищенням температури тіла, то природно перше, що спадає на думку, що це вже абсолютно новий варіант який вислизає від того захисту яку людина має. І таких пацієнтів на сьогоднішній день не мало. Просто цей хворий перший якого виявили», – додала лікарка.

Нагадаємо, уночі у Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Про це у суботу, 18 грудня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Як вдалося з`ясувати дослідникам, симптоми оновленого коронавірусу суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів. На підставі аналізів, які були відібрані у близько 78 тис. пацієнтів, яким діагностували хворобу, вдалося визначити його основні симптомам.

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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