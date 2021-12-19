В Україну прийшов «Омікрон», Богдан розбушувався. Топ-10 новин тижня

Профілактичні заходи від «Омікрона» є незмінними: захисні маски, дотримання дистанції та регулярне миття рук

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Звільнення скандального заступника міністра, інтерв’ю Андрія Богдана та «Омікрон» в Україні – такими були найбільш резонансні теми минулого тижня. Обговорювали також протести ФОПів, перебої з хлібом та нові податки. «Главком» зібрав найголовніші новини минулих семи днів.

Уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі

Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу. Уряд оприлюднив рішення, про яке раніше повідомили джерела в МВС. На Урядовому порталі з’явилося розпорядження за підписом Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Указ про звільнення Олександра Гогілашвілі

Офіційно: в Україні виявили штам «Омікрон»

Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявив штам Omicron (B.1.1.529-like). Про це у суботу, 18 грудня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Також, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

«Ти офігієш». Ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, що звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було пов'язане з народним депутатом від «Слуги народу» Євгенієм Брагарем.

Говорячи про звільнення Авакова, Богдан спочатку попросив Гордона висловитись, чому, на його думку, міністра попросили піти у відставку.

Крім того, Богдан заявив про наближення енергетичної кризи в Україні, а також придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Також колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан на початку грудня гучно відсвяткував свій день народження. На 45-річчя бізнесмена з'їхалося чимало гостей, серед яких була і нова пасія ексчиновника.

Російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі

Російський суд у Ростові-на-Дону оприлюднив матеріали кримінальної справи, у яких вперше підтверджується присутність військових РФ на Донбасі. Вирок у відповідній справі опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону.

Справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

Відтермінування касових апаратів не буде: Рада провалила голосування

Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376. 17 грудня зранку спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позачергового пленарного засідання заради розгляду цього питання.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Фото: PavlovskyNews

Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

Закон запроваджує спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників, зокрема гіг-спеціалістів.

Разумков заявив про ризик перебоїв із хлібом і його сильного подорожчання

В Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ. Вже зараз хлібозаводи знаходяться на межі та просять уряд забезпечити адекватні ціни на паливо, інакше підприємства почнуть зупинятися. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Разумков послався на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Укрхлібпром», який представники хлібної промисловості адресували президенту Володимиру Зеленському та Кабінету міністрів.

Він додав, що якщо вимоги Асоціації не виконають, то є ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання.

НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ

Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

До слова, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Поїхали та не повернулися. Цьогоріч з України втекла рекордна кількість громадян

Протягом 10 місяців поточного року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.