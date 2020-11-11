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    Ультиматум прем'єрові. Опозиція Вірменії зажадала відставки Пашиняна до опівночі

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    Нікол Пашинян раніше відкинув всі обвинувачення у зраді національних інтересів у Нагірному Карабасі - Ультиматум прем'єрові. Опозиція Вірменії зажадала відставки Пашиняна до опівночі
    Нікол Пашинян раніше відкинув всі обвинувачення у зраді національних інтересів у Нагірному Карабасі
    Скріншот відео Nikol Pashinyan/Facebook

    Опозиція вимагає відставки прем'єра через підписання мирної угоди з Азербайджаном щодо Карабаху

    Опозиційні фракції парламенту Вірменії в середу зажадали від прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна подати у відставку до кінця дня. Про це повідомляє Інтерфакс. 

    «Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту», – сказав представник партії «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

    Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання «усунення Пашиняна і його політичної команди від влади».

    Сагателян зазначив, що опозиція зібрала необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на порядку денному засідання - відставка Пашиняна.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Читайте також: «Нікол зрадник!» У Єревані на мітингу за відставку прем'єра розпочалися сутички й затримання – відео
    Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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