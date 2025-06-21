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Оренда квартири у Чехії: які ціни та де шукати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Оренда квартири у Чехії: які ціни та де шукати
Ціни на нерухомість у Чехії значно відрізняються залежно від регіону
фото з відкритих джерел

Стабільна економіка Чехії та сталий приплив іноземних інвестицій сприяють зростанню попиту на орендоване житло

Чеська Республіка – це країна, яка поєднує в собі європейські стандарти життя з простотою та невимушеністю слов’янської ментальності. Вона має прекрасну природу, а також атмосферу колишнього потужного королівства. Тож не дивно, що до Чехії приїжджає багато експатріантів, які орендують тут квартири або будинки. Серед них – значна кількість українців, які були змушені розпочати нове життя після початку повномасштабної війни. Про особливості ринку нерухомості в Чехії – у матеріалі Delo.ua, інформує «Главком».

Нерухомість у Чехії: головні фактори

Стабільна економіка Чехії та сталий приплив іноземних інвестицій сприяють зростанню попиту на орендоване житло. Особливо це помітно серед фахівців міжнародних компаній і студентів престижних університетів. Як результат – попит на квартири в Чехії постійно зростає.

Водночас ціни на нерухомість значно відрізняються залежно від регіону. Найдорожчою очікувано є Прага –столиця, економічний і культурний центр країни. Тут зосереджено найбільше бізнесу, навчальних закладів і туристичних принад. Саме тому вартість житла у Празі – найвища в країні.

Інші великі міста, які користуються популярністю серед орендарів, це Брно, Пльзень і Острава. Там орендна плата зазвичай на 20-40% нижча, ніж у столиці, при збереженні гідної якості життя.

Юридичні аспекти оренди

Правові відносини між орендодавцем і орендарем регулює Цивільний кодекс Чеської Республіки (Občanský zákoník). Закон передбачає чіткі та водночас достатньо гнучкі правила співпраці між сторонами.

Договір оренди (nájemní smlouva) обов’язково укладається в письмовій формі й повинен містити:

  • точний опис об’єкта оренди;
  • суму орендної плати;
  • умови її внесення;
  • тривалість договору;
  • умови дострокового розірвання.

Якщо сторони домовляються без посередників, договір можна укласти самостійно. Проте краще залучити рієлтора, який перевірить документи й убезпечить від ризиків.

Існує два основних типи договорів оренди:

  • Строковий договір (nájemní smlouva na dobu určitou) – укладається на визначений період, зазвичай 12-24 місяці.
  • Безстроковий договір (nájemní smlouva na dobu neurčitou) – не має визначеної дати завершення. Його часто обирають іноземці, які планують залишитися в Чехії надовго.

Де шукати житло

Пошук квартири можна здійснювати на спеціалізованих онлайн-платформах:

  • reality.cz – найбільший портал нерухомості;
  • bezrealitky.cz – платформа для оренди без посередників;
  • reality.idnes.cz – частина новинного порталу iDNES;
  • тематичні групи у Facebook;
  • агентства нерухомості (наприклад, RE/MAX).

Студенти можуть скористатися внутрішніми платформами в університетах: flatshare.cz, spolubydleni.cz.

Формати квартир та вартість

У Чехії використовуються позначення типу «2+kk», «3+1» тощо:

  • X – кількість житлових кімнат;
  • +kk (kuchyňský kout) – кухня-ніша або студія;
  • +1 – окрема кухня.

Наприклад:

  • 2+1 – дві кімнати + окрема кухня;
  • 3+kk – три кімнати, одна з яких поєднана з кухнею;
  • 1+kk – студія з кухонним куточком.

Додатково квартири можуть мати балкон, паркомісце або комору.

Оренда житла передбачає кілька типів витрат.

Базова орендна плата (nájemné):

  • Прага – 12 000-25 000 крон (+-23 000-48 000 грн) за однокімнатну квартиру, у регіонах – 8 000-16 000 крон (+-15 000-30 000 грн);
  • Комунальні послуги (spotřeba energií a služeb): 2 500-5 500 крон (+-4 800-10 000 грн);
  • Електроенергія: 1 000-2 500 крон (+-1 900-4 800 грн);
  • Газ (якщо є): 500-1 500 крон (+-960-2 800 грн);
  • Інтернет і телебачення: 500-1 200 крон (+-960-2 300 грн);
  • Страхування: 300-600 крон (+-500-1 100 грн) – зазвичай не обов’язкове, але рекомендоване.

Життя в Празі

Столиця має найвищі ціни, але й найбільше варіантів. Райони різняться:

  • Praha 1: історичний центр, туристи, висока ціна;
  • Praha 2-3: богемна атмосфера, популярна серед молоді;
  • Praha 4-5: доступніша ціна, зручне сполучення;
  • Praha 6: престиж, близькість до аеропорту;
  • Praha 7: модернізація, креативні простори;
  • Praha 8-10: доступні житлові масиви з гарною інфраструктурою.

Можна також розглядати передмістя: Кладно, Кутна Гора, Плзень, Нератовіце.

Альтернатива столиці

Вартість оренди у провінції на 30–40% нижча. Найпопулярніші міста:

  • Брно: друге за величиною місто, сильний IT-сектор. Квартири – від 10 000 до 15 000 крон;
  • Пльзень: близькість до Німеччини, від 9 000 до 14 000 крон;
  • Острава: найдешевші ціни (від 7 000 крон), місто в трансформації;
  • Оломоуц: університетське місто, від 8 000 до 13 000 крон;
  • Чеське Будейовіце: доступне житло (від 8 500 крон), зелені зони.

Ці міста ідеальні для віддалених працівників або тих, хто прагне спокійного життя поза мегаполісом.

Нагадаємо, наразі у Чехії працюють 158,8 тис. українських біженців, що на 44,8 тис. більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі перевищує показник дворічної давності. Про це заявив у Празі міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка, пише «Главком» із посиланням на kdu.cz. 

«Доходи держави від економічної діяльності українських біженців постійно зростають, тоді як витрати на них скорочуються», – зазначив міністр, слова якого були процитовані на сайті новин. У першому кварталі поточного року виторг від українських біженців перевищив обсяг допомоги їм на 3,1 млрд крон.

Теги: нерухомість Чехія житло

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