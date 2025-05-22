У Києві група осіб під виглядом спадкоємців заволоділа чотирма квартирами на 6,3 млн грн

У Києві викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Встановлено, що організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.

Усім чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру у шахрайстві фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зокрема, квартиру по вул. Звіренецькій у Києві, яка належала батькові та сину, які померли, учасниця схеми на підставі підроблених документів успадкувала, вдаючи дружину померлого чоловіка, згодом житло було продано.

Квартирою по вул. Литвинського у Києві зловмисники заволоділи, пропонуючи її власниці придбати дешевше житло у місті Жовті Води. Для цього нерухомість жінки швидко приватизували та продали без її участі

Квартирою по вул. Буслівська у Києві заволоділи після смерті її власника, видавши невідому жінку за дружину померлого, який ніколи не був одружений. Після цього житло також було продано.

«Власнику квартири у Борисполі по вул. Європейська, який мав борги за комунальні послуги, учасники шахрайської схеми допомагали грошима та запропонували придбати менше житло і погасити його борги. Чоловіку допомогли з приватизацією квартири та продали її без нього», повідомили у прокуратурі.

Ще однією квартирою у Києві по вул. Ревуцького зловмисники планували заволодіти, пригощаючи алкоголем її власника. Втім, його знайомі вчасно звернули увагу на пияцтво чоловіка, тож документи на житло сховали його рідні.

За даними прокуратури, за чотири продані квартири підозрювані загалом отримали понад 6,3 млн грн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чотирьом особам, які шляхом шахрайства заволоділи трьома квартирами у Києві та житлом у Борисполі, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, киянин привласнив майже 230 тис. грн пенсійних виплат своєї померлої бабусі. 32-річний чоловік з весни 2023 року до осені 2024-го щомісячно отримував пенсію померлої бабусі, маючи повний доступ до додатка «Ощад 24/7» у її телефоні. Гроші, які щомісяця надходили бабусі, він перераховував на власний картковий рахунок і витрачав на власний розсуд.

До слова, минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. Це на 2 тис. операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році.