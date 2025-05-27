Ризики та підводні камені інвестиційного громадянства: на що варто звернути увагу

Як швидко і без ризиків отримати інвестиційне громадянство. Надійні програми з інвестиційного громадянства. На що звернути увагу при оформленні статусу. Юридична підтримка кандидатів на одержання другого паспорта за інвестиції

Інвестиційне громадянство – статус, який надається на підставі фінансових внесків в економіку певних країн. Цей механізм регламентується державними програмами. Переваг у них чимало: можливість оформити статус у стислі строки, лояльні вимоги до учасників. До того ж, в 99% випадків паспорт надається як другий, без відмови від наявного. Але треба врахувати, що це багатоступенева юридична процедура, яка потребує ретельного підходу на всіх етапах.

Другий паспорт швидко та безпечно – це реально

Передусім для отримання громадянства за інвестиції слід звернутися до ліцензованого агента. Це не лише допомагає вигідніше вкласти кошти, уникнути зайвих витрат, суттєво зекономити свій час, але й уможливлює переважно віддалений формат оформлення. Спеціалісти:

Проводять попередній моніторинг кандидатів, завдяки чому вірогідність відмови по заявці зменшується до 1%.

Беруть на себе коректну підготовку документів та подають їх у відповідні інстанції.

Своєчасно інформують щодо актуальних змін в умовах та вимогах. Нинішній світ дуже динамічний, що не може не відображатися на інвестиційних програмах.

Наприкінці юристи передають інвестору та його рідним сертифікати про натуралізацію та паспорти, а за 5-10 років допомагають віддалено оновити документ.

Плюси та переваги: на що звернути увагу

Окрім вибору надійного посередника важливо враховувати рейтинг програм та особливості країн. А саме:

Можливість безвізового в'їзду в інші держави. Наприклад, для Вануату це 83 напрямки, для Туреччини – 115, для Мальти – 161.

Перспективи для бізнесу. На Карибах це можливість працювати на ринку КАРІКОМ. У Вануату діє унікальна пільга: у випадку реєстрації міжнародної компанії в країні її власники замість більшості податків платять внесок $300 на рік.

Специфіка опцій. Інвесторам пропонуються безповоротні внески до фондів, придбання нерухомості. В Туреччині треба купувати об'єкт повністю, на Карибах дозволяється вкладати кошти у частку. У рамках деяких програм є можливість інвестувати у соціальні проєкти, бізнес, цінні папери.

Податкові особливості. На Карибах компанії не платять збори з приросту капіталу, фізособи – з відсотків, роялті, дивідендів. На Мальті немає податків на спадщину, дарування, нерухомість та капітал.

Своєрідним «бонусом» є право включення в заявки рідних. Зокрема, для Туреччини це подружжя та діти до 18 років, для Кариб – ще й повнолітні діти, батьки, брати, сестри. Іноді статус громадянина, отриманий інвестиційним шляхом, надалі можуть успадкувати новонароджені діти.

В які країни вкладати кошти надійно та безпечно?

Сьогодні у світі діють понад 10 програм з надання паспортів через інвестиційні внески. До перевірених належать варіанти, розроблені:

На Карибах – Сент-Кіттс і Невісом, Гренадою, Домінікою, Сент-Люсією, Антигуа і Барбудою. Паспорти оформлюються за 6-8 міс. Мінімальні вкладення: $200000.

Вануату. Це громадянство реально отримати максимально швидко – за 1-4 міс. Фінансові витрати теж лояльні: від $130000.

Мальтою. Єдина країна ЄС, де завдяки інвестиціям громадянство доступне вже за 1-3 роки. Порогові витрати: €690000.

Туреччиною. У 90% випадків турецький паспорт оформлюють через купівлю нерухомості за $400000. Інших можуть зацікавити інвестиції від $500000 в депозити, облігації, паї інвестфондів, бізнес.

Також чимало держав дають можливість отримати посвідку на проживання в обмін на інвестиційні внески: Португалія, Греція, Угорщина, Італія та ін. В такому разі громадянство доступне за 5-11 років. Взявши до уваги всі нюанси, цілком реально отримати статус, який дасть можливість не тільки жити у певній країні тривалий час, а й успішно реалізувати свої проєкти та плани.