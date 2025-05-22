Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування

Родич Андрія Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу в дев'ять елітних квартир в ОАЕ

Родина ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, якого розшукує НАБУ, у 2021–2023 роках придбала нерухомість у Дубаї на понад 14 мільйонів доларів. За даними слідства, родичі почали скуповувати майно в ОАЕ після згортання діяльності «злочинної організації», яка, за версією НАБУ, розкрадала кошти підприємств, підпорядкованих ФДМУ. Гмирін, разом із тодішнім головою Фонду Дмитром Сенниченком, фігурує як один з організаторів схеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

За даними журналістів, більшість придбаних квартир у Дубаї родина Гмиріна вже продала, однак у її власності досі залишаються апартаменти вартістю $5,5 млн, а також квартира та офіс, які перебувають в оренді до 2025-2026 років. Це може свідчити про те, що сім’я ексчиновника, ймовірно, наразі проживає в ОАЕ.

У коментарі пресслужба Гмиріна заявила, що операції родини з нерухомістю відповідають чинному законодавству, а справу НАБУ назвала «замовною» і такою, що має ознаки «правового свавілля». Адвокат Володимира Колота (чоловік сестри Гмиріна – «Главком») також заявив, що обвинувачення мають політичне підґрунтя, а джерела коштів на нерухомість у Дубаї є «законними і прозорими».

У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн», її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Це «угруповання», за версією НАБУ, впливало на обрання «лояльних» людей на держпідприємствах «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) та «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), які, своєю чергою, продавали наперед визначеним приватним компаніям продукцію за заниженою вартістю. Один з епізодів тривав з травня 2020 року по жовтень 2021 року.

Як встановили журналісти, вже наступного місяця родич Андрія Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу в дев'ять елітних квартир. Колот також фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від «співпраці» з ОПЗ. Згідно з даними транзакцій з дубайських реєстрів, 10 листопада 2021 року Колот інвестував майже $7,3 млн у квартири від майже 68 до 180 кв. м. Якщо рахувати разом – це понад 910 кв. м.

Усі дев’ять квартир були придбані в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки неподалік штучного острова Palm Jumeirah. На час інвестування будівництво комплексу ще не було завершене.

Згодом, вже під час повномасштабного вторгнення (з липня 2022 року по жовтень 2023-го) всі ці об’єкти нерухомості були продані. Інвестовані гроші повернулись з прибутком: відповідно до транзакцій, загальна сума продажу склала майже $9 млн. Журналісти стверджують, що це може свідчити про ймовірне відмивання коштів від схеми у ФДМУ.

Також Андрій Гмирін у березні 2023 року придбав квартиру площею 111 кв. м у дубайському ЖК Grande за $1,3 млн, але згодом її продав. Його дружина Анастасія ще раніше вклала $5,5 млн в апартаменти на майже 500 кв. м у ЖК Il Primo біля Burj Khalifa, завершеному в 2023 році. Ці апартаменти і досі належать родині Гмиріних і записані на його тещу Тетяну Орлову.

ЖК Grande

Анастасія Гмиріна, ймовірно, проживає неподалік, за даними дубайського витоку, у квітні 2025 року вона орендувала ще одну квартиру в елітному комплексі La Vie, за кілька кілометрів від житла своєї матері. Договір оренди укладений до кінця березня 2026 року.

Журналісти також відшукали орендоване майно на дубайських фірмах батьків експосадовця ФДМУ. У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: дві квартири-студії по 40 кв. м в MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.

Офіс і досі орендує компанія батьків Гмиріна. Згідно з наявним у журналістів контрактом, оренда триватиме до серпня 2025 року, її річна вартість перевищує $170 тис.

НАБУ розшукує Андрія Гмиріна та Володимира Колота з квітня 2023 року.

Нагадаємо, що підозрюваний в афері на 10 млрд, який перебуває у розшуку, зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. Йдеться про Андрія Гмиріна, який за даними НАБУ, разом із Дмитром Сенниченком – ексголовою Фонду держмайна, організував схему на державних підприємствах, які були підконтрольні Фонду державного майна України.