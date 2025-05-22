Головна Країна Політика
search button user button menu button

Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування
Андрій Гмирін у березні 2023 року придбав квартиру площею 111 кв. м у дубайському ЖК Grande за $1,3 млн
фото з відкритих джерел

Родич Андрія Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу в дев'ять елітних квартир в ОАЕ

Родина ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, якого розшукує НАБУ, у 2021–2023 роках придбала нерухомість у Дубаї на понад 14 мільйонів доларів. За даними слідства, родичі почали скуповувати майно в ОАЕ після згортання діяльності «злочинної організації», яка, за версією НАБУ, розкрадала кошти підприємств, підпорядкованих ФДМУ. Гмирін, разом із тодішнім головою Фонду Дмитром Сенниченком, фігурує як один з організаторів схеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

За даними журналістів, більшість придбаних квартир у Дубаї родина Гмиріна вже продала, однак у її власності досі залишаються апартаменти вартістю $5,5 млн, а також квартира та офіс, які перебувають в оренді до 2025-2026 років. Це може свідчити про те, що сім’я ексчиновника, ймовірно, наразі проживає в ОАЕ.

У коментарі пресслужба Гмиріна заявила, що операції родини з нерухомістю відповідають чинному законодавству, а справу НАБУ назвала «замовною» і такою, що має ознаки «правового свавілля». Адвокат Володимира Колота (чоловік сестри Гмиріна – «Главком») також заявив, що обвинувачення мають політичне підґрунтя, а джерела коштів на нерухомість у Дубаї є «законними і прозорими».

У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн», її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Це «угруповання», за версією НАБУ, впливало на обрання «лояльних» людей на держпідприємствах «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) та «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), які, своєю чергою, продавали наперед визначеним приватним компаніям продукцію за заниженою вартістю. Один з епізодів тривав з травня 2020 року по жовтень 2021 року.

Як встановили журналісти, вже наступного місяця родич Андрія Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу в дев'ять елітних квартир. Колот також фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від «співпраці» з ОПЗ. Згідно з даними транзакцій з дубайських реєстрів, 10 листопада 2021 року Колот інвестував майже $7,3 млн у квартири від майже 68 до 180 кв. м. Якщо рахувати разом – це понад 910 кв. м.

Усі дев’ять квартир були придбані в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки неподалік штучного острова Palm Jumeirah. На час інвестування будівництво комплексу ще не було завершене.

Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування фото 1

Згодом, вже під час повномасштабного вторгнення (з липня 2022 року по жовтень 2023-го) всі ці об’єкти нерухомості були продані. Інвестовані гроші повернулись з прибутком: відповідно до транзакцій, загальна сума продажу склала майже $9 млн. Журналісти стверджують, що це може свідчити про ймовірне відмивання коштів від схеми у ФДМУ.

Також Андрій Гмирін у березні 2023 року придбав квартиру площею 111 кв. м у дубайському ЖК Grande за $1,3 млн, але згодом її продав. Його дружина Анастасія ще раніше вклала $5,5 млн в апартаменти на майже 500 кв. м у ЖК Il Primo біля Burj Khalifa, завершеному в 2023 році. Ці апартаменти і досі належать родині Гмиріних і записані на його тещу Тетяну Орлову.

ЖК Grande
ЖК Grande

Анастасія Гмиріна, ймовірно, проживає неподалік, за даними дубайського витоку, у квітні 2025 року вона орендувала ще одну квартиру в елітному комплексі La Vie, за кілька кілометрів від житла своєї матері. Договір оренди укладений до кінця березня 2026 року.

Журналісти також відшукали орендоване майно на дубайських фірмах батьків експосадовця ФДМУ. У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: дві квартири-студії по 40 кв. м в MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.

Офіс і досі орендує компанія батьків Гмиріна. Згідно з наявним у журналістів контрактом, оренда триватиме до серпня 2025 року, її річна вартість перевищує $170 тис.

НАБУ розшукує Андрія Гмиріна та Володимира Колота з квітня 2023 року.

Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування фото 2

Нагадаємо, що підозрюваний в афері на 10 млрд, який перебуває у розшуку, зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. Йдеться про Андрія Гмиріна, який за даними НАБУ, разом із Дмитром Сенниченком – ексголовою Фонду держмайна, організував схему на державних підприємствах, які були підконтрольні Фонду державного майна України.

Читайте також:

Теги: нерухомість НАБУ ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розлив нафти порушує роботу курортів ОАЕ
Пляжі популярної туристичної країни закрилися через розлив нафти
23 квiтня, 07:58
DarGlobal запустила спільно з Trump Organization низку проєктів у Саудівській Аравії, Омані та Катарі.
В ОАЕ з'явиться хмарочос під брендом Дональда Трампа
2 травня, 11:45
Бобул придбав будинок у Ялті ще до того, як росіяни окупували Крим
Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму
4 травня, 16:22
Маєте $5-6 млн? Можете придбати і квартиру з голими стінами, і з мінімалістичним ремонтом, і з розкішним оздобленням
Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції нерухомість
6 травня, 15:10
Таунхаус на Мангеттені (зліва) та квартира біля Маріїнського парку з чорновим ремонтом (зправа)
Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують
7 травня, 19:49
Комарницький разом зі своєю дружиною Іриною були власниками 110 квартир у престижних новобудовах столиці
110 квартир від одного забудовника. Нові деталі скандалу з одіозним «смотрящим за Київрадою» Комарницьким
12 травня, 21:57
Гладковський проходить у справі закупівлі автомобілів для ЗСУ за завищеними цінами
Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка
14 травня, 18:06
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
17 травня, 01:20
Садиба купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі
Суд захистив історичну садибу Дмитрієва на Подолі від забудови
14 травня, 18:28

Політика

Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування
Родина ексрадника голови Фонду держмайна, якого розшукує НАБУ, має нерухомість в ОАЕ на $14 млн – розслідування
Президент про майбутні переговори з РФ: Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше
Президент про майбутні переговори з РФ: Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше
Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ в наступному році
Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ в наступному році
Україна та Росія передали списки обміну полоненими
Україна та Росія передали списки обміну полоненими
Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи: Зеленський розповів деталі
Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи: Зеленський розповів деталі
Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі зрадників руху «Чесно»
Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі зрадників руху «Чесно»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
88K
Трамп йде
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
79K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
53K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
53K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua