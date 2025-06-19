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Житловий комплекс на Батиєвій горі: прокуратура повернула землю громаді Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Житловий комплекс на Батиєвій горі: прокуратура повернула землю громаді Києва
У вересні 2024 року Київська міська рада передала земельну ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підставою для виділення землі було зареєстроване фірмою право власності на будівлю площею 50 кв. м  на Батиєвій горі

Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Підставою для виділення землі було зареєстроване фірмою право власності на будівлю площею 50 кв. м на Батиєвій горі
Підставою для виділення землі було зареєстроване фірмою право власності на будівлю площею 50 кв. м на Батиєвій горі
фото: Київська міська прокуратура

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі. 

У вересні 2024 року Київська міська рада передала цю ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років
У вересні 2024 року Київська міська рада передала цю ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років
фото: Київська міська прокуратура

Слідством встановлено, що у вересні 2024 року Київська міська рада передала цю ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років. Землю виділили для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованим та прибудованим центром громадського харчування. Підставою для такого виділення стало зареєстроване товариством право власності на будівлю площею 50 квадратних метрів на цій ділянці.

Проте, як з'ясувала прокуратура, такого об’єкта нерухомості насправді не існує і ніколи не існувало. «Тобто реєстрація права власності на неіснуючу нерухомість була спрямована на створення штучних підстав для отримання земельної ділянки на позаконкурентних засадах», – підсумували у прокуратурі. 

«Главком» писав, що прокуратура через суд вимагає скасувати рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі щодо земельної ділянки в Деснянському районі Києва, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій. Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Київської міської ради про надання земельної ділянки в Деснянському районі в оренду для будівництва торгівельного центру. 

Раніше Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь на Київщині, які перебували у незаконному володінні громадян РФ. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабного вторгнення. Українське законодавство чітко визначає, що лише громадяни України мають право володіти землями сільськогосподарського призначення. Іноземці, які отримали такі землі у власність, зобов'язані відчужити їх на баланс Держгеокадастру протягом року. 

До слова, прокуратура через суд зобов’язала підприємця знести ресторан, самовільно збудований на ділянці Національного природного парку «Голосіївський», рішення вже набрало законної сили. 

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Теги: Київ Київрада земля забудова прокуратура нерухомість слідство реєстрація харчування

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