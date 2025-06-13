«Дія» буде надсилати українцям нові сповіщення

Тепер ніхто не зможе зняти українців з місця реєстрації непомітно

У «Дії» з’явилися пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла. Це дозволить своєчасно дізнаватися про зміну реєстрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Тепер ніхто не зможе зняти вас з місця реєстрації непомітно. Це не тільки про прозорість, а й про повагу. Адже українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що функція стосується лише випадків, коли особу виписують за заявою власника житла.

Для отримання сповіщень важливо, щоб дані про людину та її податковий номер були внесені до Реєстру територіальної громади. За потреби їх можна актуалізувати онлайн через «Дію».

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга стане платною саме для банківських установ, а для громадян – залишиться безплатною.

Також у червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП – і скоро спілкуватиметься голосом. Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію – і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.