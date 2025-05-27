Очільниця Міноборони Чехії потрапила у ДТП

Аварія трапилася в центрі Праги

Автомобіль міністерки оборони Чехії Яни Чернохової потрапив у аварію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.

ДТП сталася у центрі Праги. Автомобілі зіткнулися на перехресті, внаслідок чого на близько десять хвилин було заблоковано рух трамваїв. «Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль», – каже речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

Глава оборонного відомства за посадою користується військовим автомобілем та охороною, яку забезпечує військова поліція. «Можу підтвердити, що сьогодні в другій половині дня автомобіль пані міністра потрапив в аварію в центрі Праги. Ніхто з учасників не постраждав», – додав речник Міністерства оборони Чехії Давид Шіма.

Нагадаємо, на Харківщині у п’ятницю, 25 травня, сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство.

Як повідомлялося, у Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці.

До слова, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася надзвичайна подія: на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту.