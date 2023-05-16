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Окупанти скасувала шкільні лінійки в Криму через небезпеку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти скасувала шкільні лінійки в Криму через небезпеку
Окупанти в Криму вводять нові правила безпеки для школярів
фото з відкритих джерел

Шкільні лінійки у Криму відвідають лише учні 9-х та 11-х класів

Окупаційна влада Криму вирішила проводити останній дзвінок у школах лише для випускників дев'ятих та одинадцятих класів, повідомив так званий «голова» регіону Сергій Аксьонов.

Він пояснив, що таке рішення ухвалено нібито для забезпечення безпеки.
 
«У Криму урочисті лінійки на останній дзвінок у школах будуть проводитися лише для випускників 9-х та 11-х класів. Рішення ухвалено з метою безпеки. Заходи відбуватимуться у приміщеннях навчальних закладів», – написав гауляйтер Аксьонов.

Аксьонов додав, що на урочистий захід можуть прийти батьки.
 
«Інші учні відзначать закінчення навчального року у своїх класах», – додав окупант.

До слова, влада Бєлгородської області скасувала урочисті лінійки та церемонії останнього дзвоника для випускників шкіл у населених пунктах, розташовані за 15 кілометрів від кордону з Україною. Окупанти проведуть лінійки дистанційно. У неприкордонних районах області лінійки проведуть для учнів усіх паралелей, однак одночасно на заході можуть бути не більше 300 осіб.

Нагадаємо, що 2 травня в рамках проекту «Спадкоємці перемоги» у одній зі шкіл Тюменської області відбулася зустріч третьокласників з учасниками так званої спецоперації. Загарбники прийшли на зустріч до дітей у кепці з написом «Передайте нашим – ми еб*шим!» і шевроном на рукаві з портретом Сталіна та підписом «При мені такої х**ні не було». Доповнює картину пакет «Піватерра» із місцевої забігайлівки.

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фото з відкритих джерел

Зазначимо, що українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше 30 червня.

Теги: росія школярі окупанти

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