Окупанти скасувала шкільні лінійки в Криму через небезпеку

Шкільні лінійки у Криму відвідають лише учні 9-х та 11-х класів

Окупаційна влада Криму вирішила проводити останній дзвінок у школах лише для випускників дев'ятих та одинадцятих класів, повідомив так званий «голова» регіону Сергій Аксьонов.

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Він пояснив, що таке рішення ухвалено нібито для забезпечення безпеки.



«У Криму урочисті лінійки на останній дзвінок у школах будуть проводитися лише для випускників 9-х та 11-х класів. Рішення ухвалено з метою безпеки. Заходи відбуватимуться у приміщеннях навчальних закладів», – написав гауляйтер Аксьонов.

Аксьонов додав, що на урочистий захід можуть прийти батьки.



«Інші учні відзначать закінчення навчального року у своїх класах», – додав окупант.

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До слова, влада Бєлгородської області скасувала урочисті лінійки та церемонії останнього дзвоника для випускників шкіл у населених пунктах, розташовані за 15 кілометрів від кордону з Україною. Окупанти проведуть лінійки дистанційно. У неприкордонних районах області лінійки проведуть для учнів усіх паралелей, однак одночасно на заході можуть бути не більше 300 осіб.

Нагадаємо, що 2 травня в рамках проекту «Спадкоємці перемоги» у одній зі шкіл Тюменської області відбулася зустріч третьокласників з учасниками так званої спецоперації. Загарбники прийшли на зустріч до дітей у кепці з написом «Передайте нашим – ми еб*шим!» і шевроном на рукаві з портретом Сталіна та підписом «При мені такої х**ні не було». Доповнює картину пакет «Піватерра» із місцевої забігайлівки.

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Зазначимо, що українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше 30 червня.