Загарбники прийшли на зустріч до дітей із шевроном із портретом Сталіна

2 травня в рамках проекту «Спадкоємці перемоги» у одній зі шкіл Тюменської області відбулася зустріч третьокласників з учасниками так званої спецоперації. Про це передають російські Telegram-канали.

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Загарбники прийшли на зустріч до дітей у кепці з написом «Передайте нашим – ми еб*шим!» і шевроном на рукаві з портретом Сталіна та підписом «При мені такої х**ні не було».

Доповнює картину пакет «Піватерра» із місцевої забігайлівки.

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Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.