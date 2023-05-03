РФ на тлі вибухів поблизу Кримського моста змінила кількість ракет у морі

У Середземному морі знаходиться один носій крилатих ракет «Калібр»

Окупанти прибрали всі «Калібри» з Чорного моря

Станом на 10:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів. Серед них жодного ракетоносія. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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У Азовському морі – один ворожий корабель, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п'яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

Крім того, повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 11 суден, з них два рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 33 судна, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

«Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – зазначають в ЗСУ.

Нагадаємо, у російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту горить нафтобаза: унаслідок атаки нібито українського безпілотника спалахнула цистерна з паливом. Площа займання сягає 1200 кв. м. Незадовго до пожежі на нафтобазі очевидці почули вибух.