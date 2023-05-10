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Закликали співпрацювати з окупантами: на Луганщині викрили чотирьох колаборанток

Діана Гасюк
glavcom.ua
Закликали співпрацювати з окупантами: на Луганщині викрили чотирьох колаборанток
Співробітники поліції Луганщини продовжують притягувати до відповідальності прихильників «руського миру»
фото: ГУНП

Правоохоронці спіймали чотирьох жителів Куп’янського району, які співпрацювали з російськими окупантами

Оперативники Управління карного розшуку викрили чотирьох жінок у Куп'янському районі Харківської області, які підозрюються в колабораційній діяльності. Про це повідомляє ГУНП в Луганській області.

«Під час окупації населених пунктів Куп’янського району, чотирьох жінок віком 81, 61, 56 та 41-рік публічно висловлювали вподобання діям агресора та закликали своїх односельців підтримувати російські війська та співпрацювати з окупаційною «владою», – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, під процесуальним керівництвом прокуратури, відносно жінок відкриті кримінальні провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність». 

За оперативним супроводом оперативників Управління карного розшуку, слідчі поліції Харкивщини вже повідомили про підозру двом жінкам.

Раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі.

До слова, у результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

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Теги: окупанти СБУ

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