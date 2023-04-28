Росія змусила московських студентів шукати дрони в небі на травневі свята

Бюджетники московських вишів патрулюватимуть столицю РФ замість вихідних

З московських бюджетників формуються чергові групи, які покликані патрулювати столицю РФ і виглядати в небі безпілотники у травневі свята. Ймовірно, війська РФ не впевнені у ефективності власної ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Працівники держустанов мають чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня до 9 травня включно.

«Поставили завдання – постійний візуальний контроль небесного простору щодо виявлення непізнаних літальних апаратів», – коментують працівники одного із залучених до чергувань відомств.

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Також бюджетники повинні будуть перевіряти горища, виявляти на їхню думку підозрілих та неблагонадійних осіб, повідомляти про забуті на вулиці предмети та шукати «неадекватно» припарковані автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно мешканка російського Ногінська виявила український безпілотник, який спав у лісовому масиві неподалік неподалік своєї хати, 24 квітня.

Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині. Як повідомляють ЗМІ, цей безпілотник мав убити Путіна. Дрон, попередньо, прямував до нещодавно збудованого індустріального парку під Москвою, де тоді перебував російський диктатор.

До слова, 24 квітня Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», тому що в небі нібито кружляв невідомий безпілотник.