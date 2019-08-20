Індія провела нову хвилю арештів у Кашмірі



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Арешти відбулися в тих районах міста Срінагар, де поліцію до цього закидали камінням

Влада міста Срінагар, що є однією із столиць штату Джамму і Кашмір, заявила про проведення нової хвилі арештів з метою «підтримання порядку» на фоні відміни автономного статусу штату. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Загалом було заарештовано до 30 осіб. Арешти відбулися в тих частинах Срінагара, де особливо інтенсивно до цього поліцію закидали камінням. У місті, незважаючи на всі обмеження на свободу зібрання і обміну інформацією, відбуваються протести через відміну автономного статусу, який може призвести, на думку місцевих жителів, до втрати місцевої ідентичності.

Крім того, школи штату і далі пустують, незважаючи на рішення місцевої влади поновити їхню роботу із понеділка. Батьки побоюються відпускати дітей на навчання, а місцеві перевізники відмовляються поновити рух автобусів.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.



