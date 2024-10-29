Палали мерія та автопарк поліції: ГУР провело операцію у Ханти-Мансійському окрузі РФ

За даними джерела у воєнній розвідці, унаслідок другої пожежі було знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів

Доки у Мегіоні місцеві чекісти з’ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники очікували дозволу на активну роботу

У місті Мегіон (Ханти-Мансійський округ РФ) згоріла будівля місцевої адміністрації та палав автопарк поліції. Про це Укрінформу повідомило джерело у воєнній розвідці.

«28 жовтня 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України у місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі», – заявило джерело.

Обізнаний співрозмовник зазначив, що доки у Мегіоні місцеві чекісти з’ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники очікували дозволу на активну роботу.

«Вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу – полум’я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень. Коли увага й ресурси спеціальних та рятувальних служб міста Мегіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній парковці», – поінформували в ГУР.

За даними джерела у воєнній розвідці, унаслідок другої пожежі було знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.

Нагадаємо, 28 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів. За словами джерела, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

Також повідомлялося, шо у тимчасово захопленому Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях.