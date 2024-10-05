Жовтень та початок листопада – архіважливий період для України. Що на нас чекає

«Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але у кращому, ніж прогнозувалося навесні»

«Росія продовжує тиск, несучи колосальні втрати, отримуючи контроль над руїнами наших міст та отруєною на десятиліття землею»

Жовтень. Основне.

1

За ситуації на фронті, як і раніше, рекомендую читати фахівців, уникати віщунів та «експертів» широкого профілю. Квінтесенція думок, яким я довіряю: нам варто бути готовим до поганих новин, але вірно оцінювати їх масштаб. Це те, що багато разів говорилося.

Росія продовжує тиск, несучи колосальні втрати, отримуючи контроль над руїнами наших міст та отруєною на десятиліття землею. Масштаб тимчасово окупованої росіянами з початку року території можна порівняти з тим, що наші контролюють у Курській області.

Території не можна порівнювати, міська агломерація та пересічена аграрна місцевість безумовно відрізняються. Факт у тому, що тональність дискусії створює видимість, наче Москва захопила вже ¾ України.

Емоції наших людей можна збагнути. Але росіяни вкладають шалені зусилля у психологічний надлам українського суспільства. Точно продовжуватимуться удари по мирних містах. З високою ймовірністю до виборів у США вони ще раз спробують вибити енергосистему. Звірства (розстріли полонених) підсвічуватимуть. Щоб спровокувати обвал фронту (чутками про «здачу Донбасу» та ін.) та різке просідання тилу.

Ось цього допустити не можна. Особливо зараз. Жовтень та початок листопада – архіважливий період щодо концентрації подій.

Росіяни спробують форсувати, щоб на найближчий місяць забезпечити тло тотального розгрому України. Вони створюють для західних суспільств видимість безглуздості допомоги Україні та намагаються згуртувати свою групу підтримки, в якій далеко не все чудово.

12 жовтня – «Рамштайн» на найвищому рівні.

22-24 жовтня – саміт БРІКС у Казані.

У цей період уточнюватимуть «коаліційні» позиції, які безпосередньо стосуються України.

Але це відбувається не у вакуумі.

На посаду заступив новий генсек НАТО.

Через три дні річниця атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Кінець жовтня – вибори у Молдові та Грузії.

У Європі споглядають результати виборів в Австрії та ворожать, як це вплине на інші країни. Тієї ж Німеччини. Або Італію, де проблема нелегальної міграції стоїть гостро.

Тому треба бачити проблеми, але не можна йти на поводу у Кремля та його вільних чи мимовільних посібників.

У листопаді нічого не скінчиться. Але в листопаді, за підсумками жовтня, викристалізуються рішення, які можуть бути жахливими для України, або терпимими. У тому числі – щодо обсягів допомоги, характеру гарантій тощо. Не варто забувати про це.

2

Кадрові рішення у сфері оборони. Лавина чуток, активна робота лобістів. Середина жовтня обіцяє бути яскравою. Лише одна ремарка.

До тих, хто виборює якесь рішення, питань немає. Але якщо ви не входите до чиєїсь групи підтримки – не помножуйте ентропію просто заради любові до мистецтва. Люди, які тягнуть роботу, порядком втомлені прогресивними новаціями та геніальними ідеями публіки, яка не несе за свої слова та дії жодної відповідальності. Все це катастрофічно уповільнює.

Коли будь-які призначенці прийдуть на руїни, постраждає армія та країна загалом. І ті, хто безладно розповсюджує зраду і ганьбу, теж постраждають, хоча неспроможні пов'язати свої дії та їхні наслідки.

3

Частина політикуму повірила у швидкі вибори та відкрито готується. Як наслідок – зміщує суспільству фокус. До середини весни вибори технічно неможливі. Має статися каскад рукотворних чудес, щоб вони в принципі відбулися. Зараз концентрація всієї уваги та зусиль має бути на обороні та підготовці до зими.

Від того, як буде пройдено відрізок жовтень-листопад, залежатиме зима (інтенсивність ударів, характер бойових дій загалом). Від зими – загальна атмосфера входу до виборчого процесу. Може статися, що кількість охочих кудись балотуватися буде так само мізерним, як і бажаючих добровільно йти на держслужбу. Тому варто показати охочим, що вони втратять голоси, якщо неправильно побудують пріоритети.

Висновки

Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але у кращому, ніж прогнозувалося навесні та радикально кращому, ніж хотілося б росіянам та їхнім поплічникам. Дії та настрій усіх громадян мають значення. Весною плани Кремля зламав Харків. Влітку несподіванкою став Курськ. Осінь ще може принести не лише погані сюрпризи.

Бережіть себе.