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Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку
фото: Офіс Генерального прокурора

«Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність!», – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це він повідомив у Telegram.

«У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на Покровському напрямку. Це аж 16 солдатів, які, відповідно до Женевських конвенцій, повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон. Однак країна-нелюд вчергове порушила МГП та Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених», – заявив Лубінець.

Омбудсмен додав, що повідомив листами про черговий російський злочин ООН та МКЧХ.

«Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність!», – сказав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Раніше було розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій.

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Теги: росія окупанти ООН війна полон військові червоний хрест росіяни Лубінець

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