У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза

У Воронезькій області дрон-камікадзе атакував нафтобазу

У Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Імовірно, причиною інциденту стала атака дрона-камікадзе. Цікаво, що кілька годин до цього губернатор області оголосив про небезпеку атаки БПЛА.

Офіційна версія російської влади дещо відрізняється. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що засоби РЕБ «придушили українські безпілотники», і один з них впав на територію нафтобази. За його словами, сталося загоряння «порожньої цистерни», і ніхто не постраждав.