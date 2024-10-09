Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції
Обмеження на російські транзакції почнуть діяти з 1 листопада
фото з відкритих джерел

Припинення всіх транзакцій, пов'язаних з Росією, свідчить про те, що банки стають більш обережними

Сінгапурська фінансова корпорація OCBC з 1 листопада припиняє операції, пов'язані з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

У зверненні до клієнтів банк послався на операційні проблеми, пов'язані з дотриманням нормативних вимог через санкції щодо Росії.

Транзакції, які OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Вони також охоплять транспортування товарів та постачання або продаж товарів/послуг за участю РФ.

Очікується, що вплив цих обмежень на OCBC не буде суттєвим, оскільки за останні два роки банк і так припинив відкривати нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

Уряд Сінгапуру у березні 2022 року запровадив проти РФ односторонні цільові санкції, націлені на деякі російські банки. Але діяльність щодо торгівлі криптовалютами та експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та операцій з управління активами для сторін, які не підпадають під санкції, тривали.

Раніше повідомлялося, що фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів.

Як відомо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку. 

Читайте також:

Теги: банк Сінгапур росія росіяни санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збільшення кількості втрат із травня майже напевно пов’язане із розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників – британська розвідка
7 жовтня, 13:51
Віктор Медведчук на початку 2023 року почав з Москви ліпити «Іншу Україну»
«Шатун» Медведчук. Як провалилася чергова спецоперація Кремля Технології війни
7 жовтня, 10:00
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років
Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ
6 жовтня, 21:20
Ельвіра Набіулліна
СБУ оголосила ще одну підозру главі центробанку Росії
27 вересня, 14:38
План перемоги – це не список побажань до союзників
План Перемоги. Про що Україна має говорити зі світом
25 вересня, 15:29
Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів податків до державної скарбниці наступного року, що на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
24 вересня, 09:45
Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
21 вересня, 11:00
Фото уражених мостів на Курщині, зроблені у середині і наприкінці серпня
Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото
14 вересня, 12:12
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті в саміті БРІКС
Сі Цзіньпін збирається в гості до Путіна: названа мета візиту
14 вересня, 05:52

Економіка

Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина
Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина
Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції
Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції
Грузія втратить 121 млн євро через «відхід від демократичних стандартів»
Грузія втратить 121 млн євро через «відхід від демократичних стандартів»
Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf
Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf
Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї
Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї
Санкції працюють: Кремль втратив прибутки від видобутку нафти в Північному морі
Санкції працюють: Кремль втратив прибутки від видобутку нафти в Північному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
26K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
5932
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4322
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua