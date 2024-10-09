Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції

Припинення всіх транзакцій, пов'язаних з Росією, свідчить про те, що банки стають більш обережними

Сінгапурська фінансова корпорація OCBC з 1 листопада припиняє операції, пов'язані з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

У зверненні до клієнтів банк послався на операційні проблеми, пов'язані з дотриманням нормативних вимог через санкції щодо Росії.

Транзакції, які OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Вони також охоплять транспортування товарів та постачання або продаж товарів/послуг за участю РФ.

Очікується, що вплив цих обмежень на OCBC не буде суттєвим, оскільки за останні два роки банк і так припинив відкривати нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

Уряд Сінгапуру у березні 2022 року запровадив проти РФ односторонні цільові санкції, націлені на деякі російські банки. Але діяльність щодо торгівлі криптовалютами та експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та операцій з управління активами для сторін, які не підпадають під санкції, тривали.

Раніше повідомлялося, що фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів.

Як відомо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку.