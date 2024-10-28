Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерело

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерело
Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту у Бердянську
фото: Андрющенко Time, Telegram

Знищення залізничного мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом

Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів. Про це Укрінформу повідомило джерело.

«Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах вчора ввечері. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту», – зазначив співрозмовник.

За словами джерела, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

«Як наслідок – неможливість довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що «все мосты стоят целые», жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють», – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше «Главком» поівдомляв, що увечері 27 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. За попередньою інформацією, підірвано залізничний міст. Зазначається, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія. 

Також повідомлялося, шо у тимчасово захопленому Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.

Крім того, 1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. «У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні ГУР.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях. 

Читайте також:

Теги: окупанти Запорізька область міст Бердянськ ГУР партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський глобальний тероризм лише наростає
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Сьогодні, 09:35
На Київщині цієї ночі працювало ППО
Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку
6 жовтня, 09:59
Партизани показали фото військової бази РФ в Криму
Партизани в Криму виявили ворожу техніку та військові частини
6 жовтня, 13:20
Росіяни відправляють в бій строковиків
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
6 жовтня, 16:58
Ворог застосовує хлорпікрин проти Збройних сил України
Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї
8 жовтня, 15:51
Аналітики ISW підготували звіт та карти війни в Україні
Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW
8 жовтня, 02:07
Росіяни несуть важкі втрати
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
12 жовтня, 02:08
Зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
18 жовтня, 09:27
БРДМ-2 зберігалися переважно на базах тривалого зберігання військової техніки під номерами: 22, 111, 6018
Росія відновлює бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні: про що це свідчить
23 жовтня, 03:07

Події в Україні

Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерело
Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерело
На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)
На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)
Російський «Шахед» пролетів «критично близько» біля енергоблока Хмельницької АЕС
Російський «Шахед» пролетів «критично близько» біля енергоблока Хмельницької АЕС
Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу
Хмельниччина пережила найдовшу повітряну тривогу. Деталі від влади
Хмельниччина пережила найдовшу повітряну тривогу. Деталі від влади
Окупанти просунулися в Часовому Яру – британська розвідка
Окупанти просунулися в Часовому Яру – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
14K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
9029
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
8995
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua