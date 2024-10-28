Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерело

Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту у Бердянську

Знищення залізничного мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом

Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів. Про це Укрінформу повідомило джерело.

«Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах вчора ввечері. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту», – зазначив співрозмовник.

За словами джерела, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

«Як наслідок – неможливість довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що «все мосты стоят целые», жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють», – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше «Главком» поівдомляв, що увечері 27 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. За попередньою інформацією, підірвано залізничний міст. Зазначається, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія.

Також повідомлялося, шо у тимчасово захопленому Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.

Крім того, 1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. «У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні ГУР.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях.