«Сотні людей в окупації служать Україні». Розвідка привідкрила завісу секретних операцій

Розвідник Ольстер розповів, який внесок у перемогу роблять партизани

Сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях, в інтерв'ю Дженні Клочко.

Зокрема, він описав історію одного з підпільників на псевдо Гонта, який мав військовий досвід і зробив дуже багато для України в окупації.

«Чоловік чи жінка з військовим досвідом – це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з Гонтою, це був справді подарунок», – розповів Ольстер.

Він додав, що Гонта перебуває у безпеці та продовжує служити Україні, як і сотні людей на окупованих територіях – вірні своїй країні, вони чекають на визволення і прискорюють його.

«Йдеться про людей, які живуть звичайне життя. Вони мають якусь роботу, мають сім’ї, але навіть сім’я не знає, що вечорами батько живе іншим життям. Наші операції – це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією і привласнення трофейного обладнання. Йдеться про людський інтелект, коли потрібно створити мережу, здатну ефективно протистояти ФСБ ― вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо», – пояснив розвідник.

Нагадаємо, що наші партизани виявили російські військові кораблі у бухтах Севастополя.

Раніше представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Крім того, в Ростовській області РФ представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України.