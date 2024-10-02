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У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка
Авто зрадника підірвали біля шостого будинку на вулиці Красних Партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту
фото: Головне управління розвідки Міноборони України, Telegram

Ломейко порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, зазначає розвідка

В тимчасово захопленому Бердянську у середу, 2 вересня, підірвати автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Авто зрадника підірвали біля шостого будинку на вулиці Красних Партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту, зазначає ГУР. За даними розвідки, Ломейко в момент вибуху знаходився в машині.

Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську
Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську
фото: Головне управління розвідки Міноборони України, Telegram

Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську. Він порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, зазначає розвідка.

«Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів – нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя», – підкреслює ГУР.

Нагадаємо, 1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. «У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні. ГУР наголошує, що «кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата».

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях. 

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Теги: розвідка Міноборони автомобіль Порту Бердянськ ГУР

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