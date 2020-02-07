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    Думки вголос

    У Чечні жорстоко побили адвокатку, яка захищала українських політв'язнів Клиха та Гриба

    • Антон Наумлюк

      Журналіст

    • Розсилка
    У Чечні жорстоко побили адвокатку, яка захищала українських політв'язнів Клиха та Гриба

    В Грозний Дубровіна приїхала, щоб захищати Іслама Нуханова, якого катували в поліції чиновники, чиї будинки він зняв на відео

    Мовою оригіналу

    В Грозном группа мужчин и женщин напала на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвокатку Марину Дубровину, защищавшую Станислава Клыха и Павла Гриба. Женщины били их руками и ногами, снимали все на камеру.

    Фото 2016 года. У Верховного суда Чечни, где слушалось дело Николая Карпюка и Станислава Клыха. Дубровиной тогда и намекали и откровенно угрожали. Однажды ночью она проснулась в номере гостиницы, а в темноте стоял неизвестный. А однажды они с адвокатом Карпюка Докой Ицлаевым сели зимой в машину, прогревают ее. А на стекле изнутри вдруг проступают разные надписи. Ну и понятно, что кто-то был. Когда дело уже подошло к завершению, на ГТРК «Грозный» вышел сюжет, где скрытой камерой, а за адвокатами (да и журналистами тоже) в Грозном постоянно наблюдали, было снято, как Дубровина и Дока общаются с украинским консулом. Ну и с откровенным посылом — вот мол какие защитники, общаются с врагами.

    «Это не чеченцы, а кадыровцы, не путайте», — говорили нам с Ромалийской люди в Грозном, будто оправдываясь.

    Дубровина тогда не отступила и довела дело до конца. А потом ещё защищала Гриба.

    В Грозный сейчас Дубровина приехала, чтобы защищать Ислама Нуханова, которого пытали в полиции чиновники, чьи дома он снял на видео и опубликовал.

    На автостанции Южная или «Минутка» есть кафе — небольшой вагончик, где тут же при тебе готовят отличную шурпу. Вокруг пар, огромные кастрюли кипят, жара. Женщины строгие готовят. Там очень уютно и вкусно, правда. А в углу стоят на небольших деревянных древках плакаты — Рамзан Кадыров, его отец, какие-то лозунги о прекрасном.

    «Это, — говорю. — Зачем?». И показываю на плакаты.

    «Ну как же, скажут на митинг идти — пойдём. Что же каждый раз новые что ли делать», — отвечают строгие женщины.

    Честь и достоинство — это ведь не о праве сильного напасть. Это об обязанности сильного защитить. Когда в твоей стране нападают на тех, кто сам приехал защищать, — твоих же, соотечественников, единоверцев наконец — нет для тебя в этом ни чести, ни достоинства. Ну или страна не твоя просто.

    Джерело: Блог Антона Наумлюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Чечня Рамзан Кадиров адвокат
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