Кадиров по-хамськи прокоментував своє фото з українським віцепрем'єром

21 лютого Олега Уруського опинився на виставці зброї в ОАЕ поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим

21 лютого Олега Уруського опинився на виставці зброї в ОАЕ поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим

Чеченець до вчорашнього дня не знав, з ким оглядав виставку

Глава Чечні й соратник Путіна Рамзан Кадиров нарешті дізнався хто такий Олег Уруський з яким походжав на виставці зброї в Абу-Дабі 21 лютого і заявив, що поняття не мав з ким ходить поруч.

Свій коментар з приводу скандального фото та відеозапису, Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі.

«До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би – не підпустив. Підійти і, тим більше потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним. Особи, які причетні до численних бід і страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах, для мене нерукопожатні!

Він заявив, що «весь цей галас висмоктаний з пальця і не вартий виїденого яйця», і тільки українські чиновники, які не здатні тверезо мислити, могли влаштувати «грандіозний скандал» через знімок, на якому поряд зі Кадировим зображений віцепрем'єр України Олег Уруський.

«Що стосується Уруського, для нього має бути честю опинитися поряд з нами. То ж, нехай видрукує знімок і повісить на найпочесніше місце вдома і на роботі», – додав чеченець.

Нагадаємо, Уруський разом з Кадировим відвідали виставку зброї в ОАЕ. Згодом, Олег Уруський заявив, що не збирається «шарахатися» від представників країни-агресора.