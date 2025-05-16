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Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані
Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир»
фото: AP

Ватикан назвав результат невдалих переговорів у Туреччині «трагічним»

Понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Ватикан назвав результат переговорів «трагічним». «Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми повернулися на початок», – сказав головний дипломат Святого Престолу П'єтро Паролін.

За словами Пароліна, «тепер ми побачимо, що робити, але ситуація складна». «Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами», – сказав він.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

До слова, президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Як повідомлялося, президент України планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів в Туреччині.

Згодом стало відомо, що Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня.

До слова, Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених. Лев XIV провів зустріч зі спільнотами Східних Католицьких Церков, серед яких найчисельнішою була делегація вірян на чолі з головою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Митрополит привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.

Теги: переговори Папа Римський Ватикан

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