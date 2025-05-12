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«Домовилися про зустріч». Зеленський вперше поговорив з новим Папою Римським

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Домовилися про зустріч». Зеленський вперше поговорив з новим Папою Римським
Президент та Папа Римський говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей
фото: Офіс президента

Зеленський: Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову із Папою Римським Левом XIV. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках глави держави.

«Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених», – заявив Зеленський.

Президент та Папа Римський говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. «Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин», – додав гарант. 

Також Зеленський поінформував про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали.

«Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», – підсумував президент.

До слова, у своє перше недільне полуденне благословення на посаді понтифіка Папа Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра, закликавши до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

З лоджії базиліки Святого Петра, перед близько 100 тис. людей, Папа Лев XIV повторив заклик «ніколи більше війни», звертаючись до світових лідерів. Це стало його першим публічним виступом з цієї лоджії після історичного обрання Папою.

Папа Лев XIV згадав про Україну, процитувавши слова Папи Франциска щодо численних конфліктів у світі, назвавши їх «третьою світовою війною по частинах».

Також Папа Лев XIV розповів про бачення свого папства, визначивши штучний інтелект як одне з найважливіших питань, що стоять перед людством, та пообіцявши продовжувати деякі з основних пріоритетів Папи Франциска. 

До слова, Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату.

У своєму першому інтерв’ю, опублікованому 9 травня, новообраний Понтифік засудив російське вторгнення, наголосивши, що це навмисна спроба загарбання територій, вмотивована прагненням влади.

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Теги: Ватикан Володимир Зеленський католицька церква Папа Римський

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