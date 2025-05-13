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«Кіберхрестоносці Ватикану»: Святий Престол захищають від кібератак

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Кіберхрестоносці Ватикану»: Святий Престол захищають від кібератак
В минулому Ватикан вже ставав об'єктом кібершпигунства
колаж: glavcom.ua

«Кіберволонтери» налагодили ефективні канали обміну інформацією про загрози з Ватиканом

Поки новообраний Папа Лев XIV обіймає папський престол, у тіні цифрового світу діє незвичайна група захисників. Самопроголошені «Кіберволонтери Ватикану», що складаються з близько 90 IT-фахівців з усього світу, об'єднали зусилля для захисту Святого Престолу від зростаючої кількості кібератак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Ця унікальна ініціатива, яка розпочала свою діяльність у 2022 році, включає як католиків, так і нерелігійних професіоналів, об'єднаних прагненням допомогти Ватикану у боротьбі з цифровими загрозами. За словами засновника групи, Джозефа Шенуди, їхня місія схожа на діяльність Швейцарської гвардії, але у кіберпросторі.

«Ми як Швейцарська гвардія , яка забезпечує безпеку Ватикану, але в цифровому форматі», – зазначив Джозеф Шенуда.

Святий Престол постійно стикається з різноманітними кіберзагрозами, починаючи від фішингових атак, спрямованих на компрометацію облікових записів високопоставлених кардиналів, і закінчуючи DDoS-атаками, що паралізують роботу веб-сайтів. Волонтери також виявили шкідливі Wi-Fi передавачі, встановлені у Ватикані та поблизу нього з метою викрадення облікових даних співробітників.

«Кіберволонтери» налагодили ефективні канали обміну інформацією про загрози з Ватиканом, надають безкоштовні хмарні ресурси та проводять регулярні тестування на проникнення, виявляючи вразливості в системах Ватикану та допомагаючи їх усунути.

Проте, як свідчать дані Глобального індексу кібербезпеки за 2024 рік від Міжнародного союзу електрозв'язку, Ватикан перебуває серед країн з найнижчими показниками кібербезпеки, отримавши нуль балів за технічними заходами. Шенуда зазначає, що його команда постійно виявляє численні «жучки» в системах Ватикану.

Кількість кібератак на Святий Престол зросла на 150% лише за останні 12 місяців, а рівень загрози наразі оцінюється як «помаранчевий», що свідчить про високий ризик атак на критичну інфраструктуру.

В минулому Ватикан вже ставав об'єктом кібершпигунства. У 2020 році повідомлялося про спроби китайської державної хакерської групи RedDelta зламати поштові сервери Ватикану та католицької єпархії Гонконгу. У 2022 році веб-сайт Ватикану тимчасово припинив роботу після критики Папою Франциском російського вторгнення в Україну.

Ватикан вживає заходів для посилення своєї кібербезпеки, зокрема, у 2019 році було призначено директора служб безпеки та цивільного захисту, експерта з кібербезпеки Джанлуку Гауцці Брокколетті. Під час нещодавнього конклаву для обрання Папи Лева XIV були вжиті спеціальні заходи безпеки, включаючи обшук Сикстинської капели на наявність прослуховуючих пристроїв та встановлення радіочастотних глушилок.

Проте, за словами Шенуди, у питаннях безпосереднього протистояння кібератакам Ватикан значною мірою залежить від зовнішніх постачальників послуг кібербезпеки, а також відсутня незалежна перевірка надійності їхніх налаштувань.

Шенуда сподівається, що діяльність «Кіберволонтерів Ватикану» спонукатиме Святий Престол до створення власної постійної посади головного співробітника з інформаційної безпеки для розробки та впровадження загальноінституційної політики кібербезпеки.

«Наша ідея полягає в тому, щоб розбудити їх, оскільки вони постійно перебувають під загрозою атак», – підкреслив він.

Ватикан наразі не надав офіційних коментарів щодо діяльності «Кіберволонтерів» та стану своєї кібербезпеки.

Нагадаємо, Державний Секретаріат Святого Престолу представив офіційне зображення герба, девіз та перше офіційне фото нового Папи Римського Льва XIV. Особистий герб Вселенського Архиєрея є традицією, що налічує близько восьми століть, і відображає духовні орієнтири та бачення кожного понтифіка.

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Теги: кібербезпека Ватикан Папа Римський

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