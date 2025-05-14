Найкращий тенісист світу провів зустріч з Папою Римським

Сіннер запропонував Папі Римському зіграти у теніс

Перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер поспілкувався про теніс із новим Папою Римським Левом XIV. Про це повідомляє «Главком».

Сіннер подарував понтифіку ракетку та м'яч. Лев XIV жартома запитав тенісиста, чи він би зміг зіграти на Вімблдоні. Сіннер запропонував йому зіграти у теніс. Однак, Лев XIV відмовився.

«Тут ми точно щось зламаємо! Краще не варто», – сказав Папа Римський.

На зустрічі також були присутні батько тенісиста та президент італійської тенісної федерації Анджело Бінагі.

Раніше новий Папа Римський американський кардинал Роберт Прево розповідав, що вважає себе тенісистом-аматором.

8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.