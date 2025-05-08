Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посол у Ватикані пояснив, чому спочилий Папа Франциск не завітав до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Посол у Ватикані пояснив, чому спочилий Папа Франциск не завітав до України
Посол розповів, що Папа Франциск вже практично був готовий приїхати до України 2022 року
фото: reuters

Андрій Юраш назвав фактор, який допоможе новому Папі прискорити візит до України

Папа Франциск Римський неодноразово висловлював бажання відвідати Україну, проте візит так і не відбувся через низку обставин – як ідеологічних, так і через здоров'я. Про це розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш в інтерв'ю «Главкому».

«Папа Франциск завжди казав, що він хоче бути в Україні. Але він би хотів це зреалізувати одночасно з відвіданням Москви. Бо Папи ніколи не відвідували столицю російської тиранії. Це перше. Другий момент – Папа постійно казав, що хотів би приурочити свій візит до якогось дуже суттєвого моменту припинення вогню, чи ще якоїсь позитивної інтервенції в сенсі зупинення цієї жахливої війни. Ці обставини не складалися», – зазначив посол.

Юраш зауважив, що у 2022 році був момент, коли Папа Франциск майже був готовий здійснити візит до України. Про це свідчили, зокрема, заяви архієпископа Річарда Галлагера. Однак, за словами посла, після повернення з Канади Папа призупинив активну підготовку й розпочався період пошуку ідеологічного обґрунтування та концепції цього візиту.

«Також питання здоров'я накладалося. Потім домінував більше ідеологічний контекст, а не суто медичні питання. Про ці моменти завжди говорив наш президент із Папою. Нагадаю, що вони в часи повномасштабної війни тричі зустрічалися. Папу до України тричі запрошував не тільки президент, усі інші очільники наші кожного разу (при нагоді). І мені доводилося нагадувати (про запрошення). Папа кожен раз на столі показував папку і казав: бачиш, ось тут запрошення, воно в мене завжди на столі, і як тільки я відчую цей момент, я приїду», – розповів Андрій Юраш.

Посол вважає, що головною мотивацією Папи було прагнення зробити внесок у мирний процес, проте той розумів, що реалізувати це бажання було неможливо: «З іншого боку, він дійсно розумів, що його візит до Києва, а не було жодних реальних шансів йому зробити візит до Москви з багатьох об'єктивних і суб'єктивних обставин, призведе до переривання будь-яких відносин з Росією, не тільки високого рівня, а й рівня практичних і конкретних дій, що унеможливило би модерування з боку Святого Престолу діалогу між Україною і Росією. Тому він стримувався, аби не зупинити і не перервати можливість своїх взаємин із Росією».

Юраш вважає, що у разі перемир’я шанси на візит до України нового Папи значно зростуть: «Це буде велика підстава думати про можливість організації такого візиту. Ми говоримо саме про мир. Папа говорив про необхідність тривалого миру і справедливого. Якщо Папа побачить, що його візит буде сприяти імплементації цієї концепції, то ми можемо сподіватися на реалізацію цієї нашої давньої мрії (візит Папи до України)».

Нагадаємо, що з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

Читайте також:

Теги: Андрій Юраш Ватикан католицька церква Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Франциск неодноразово згадував Україну у своїх молитвах і зверненнях
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
21 квiтня, 12:21
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
21 квiтня, 21:33
Папа Римський: Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus»
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22 квiтня, 02:53
Церемонія поховання проходить без присутності ЗМІ та громадськості
Папа Франциск: останні фото перед похованням у базиліці Санта-Марія-Маджоре
26 квiтня, 14:50
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
25 квiтня, 20:11
Український президент сказав Трампу: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так»
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах
27 квiтня, 17:26
Папа Франциск та патріарх Кирило. Після початку повномасштабного вторгнення контакти між ними припинилися, каже Кривицький
Римо-католицький єпископ дорікнув українцям, які недооцінювали антивоєнні зусилля Папи Франциска
1 травня, 15:00
Єпископ Кривицький: «Ми покликані служити, а не збирати лайки»
Римо-католицький єпископ оцінив позитивні зміни для своєї церкви в Україні
3 травня, 08:00
Харчування участиків конклаву під жорстким контролем
Таємниця конклаву: чим годуватимуть кардиналів, які обирають Папу Римського
5 травня, 15:45

Соціум

Лев XIV. Досьє на нового Папу Римського
Лев XIV. Досьє на нового Папу Римського
Посол у Ватикані пояснив, чому спочилий Папа Франциск не завітав до України
Посол у Ватикані пояснив, чому спочилий Папа Франциск не завітав до України
«Нехай буде мир». Перша заява нового Папи Римського Лева XIV (відео)
«Нехай буде мир». Перша заява нового Папи Римського Лева XIV (відео)
Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево
Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево
Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського
Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
35K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
30K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Сьогодні, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua