Посол у Ватикані пояснив, чому спочилий Папа Франциск не завітав до України
Андрій Юраш назвав фактор, який допоможе новому Папі прискорити візит до України
Папа Франциск Римський неодноразово висловлював бажання відвідати Україну, проте візит так і не відбувся через низку обставин – як ідеологічних, так і через здоров'я. Про це розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш в інтерв'ю «Главкому».
«Папа Франциск завжди казав, що він хоче бути в Україні. Але він би хотів це зреалізувати одночасно з відвіданням Москви. Бо Папи ніколи не відвідували столицю російської тиранії. Це перше. Другий момент – Папа постійно казав, що хотів би приурочити свій візит до якогось дуже суттєвого моменту припинення вогню, чи ще якоїсь позитивної інтервенції в сенсі зупинення цієї жахливої війни. Ці обставини не складалися», – зазначив посол.
Юраш зауважив, що у 2022 році був момент, коли Папа Франциск майже був готовий здійснити візит до України. Про це свідчили, зокрема, заяви архієпископа Річарда Галлагера. Однак, за словами посла, після повернення з Канади Папа призупинив активну підготовку й розпочався період пошуку ідеологічного обґрунтування та концепції цього візиту.
«Також питання здоров'я накладалося. Потім домінував більше ідеологічний контекст, а не суто медичні питання. Про ці моменти завжди говорив наш президент із Папою. Нагадаю, що вони в часи повномасштабної війни тричі зустрічалися. Папу до України тричі запрошував не тільки президент, усі інші очільники наші кожного разу (при нагоді). І мені доводилося нагадувати (про запрошення). Папа кожен раз на столі показував папку і казав: бачиш, ось тут запрошення, воно в мене завжди на столі, і як тільки я відчую цей момент, я приїду», – розповів Андрій Юраш.
Посол вважає, що головною мотивацією Папи було прагнення зробити внесок у мирний процес, проте той розумів, що реалізувати це бажання було неможливо: «З іншого боку, він дійсно розумів, що його візит до Києва, а не було жодних реальних шансів йому зробити візит до Москви з багатьох об'єктивних і суб'єктивних обставин, призведе до переривання будь-яких відносин з Росією, не тільки високого рівня, а й рівня практичних і конкретних дій, що унеможливило би модерування з боку Святого Престолу діалогу між Україною і Росією. Тому він стримувався, аби не зупинити і не перервати можливість своїх взаємин із Росією».
Юраш вважає, що у разі перемир’я шанси на візит до України нового Папи значно зростуть: «Це буде велика підстава думати про можливість організації такого візиту. Ми говоримо саме про мир. Папа говорив про необхідність тривалого миру і справедливого. Якщо Папа побачить, що його візит буде сприяти імплементації цієї концепції, то ми можемо сподіватися на реалізацію цієї нашої давньої мрії (візит Папи до України)».
Нагадаємо, що з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.
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