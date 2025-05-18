Новий Папа Римський офіційно зійшов на престол

Роберт Превост став кардиналом тільки у 2023 році

69-річний Роберт Превост став 267 Папою

Роберт Превост офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. Про це повідомляє «Главком».

Лев XIV урочисто отримав паллій і персень рибалки.

Паллій – це елемент літургійного одягу, виготовлений з овечої вовни. Він нагадує про Доброго Пастиря, який бере на свої плечі загублену вівцю, і про триразову відповідь Петра на прохання воскреслого Ісуса пасти його ягнят і овець.

Перстень рибалки називається так, тому що апостол Петро, довірившись слову Ісуса, витягнув з човна на берег сіті з чудесним уловом.

69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Що відомо про нового Папу?

Роберт Френсіс Превост народився в Чикаго 14 вересня 1955 року. Вчився у школі при малій семінарії, якою опікувався орден Святого Августина. Потім вступив до університету й здобув ступінь бакалавра математики у Віллановському університеті.

Превост провів більшу частину своєї кар'єри місіонером у Перу. Тому він також є громадянином цієї країни. Він став кардиналом тільки у 2023 році й не був одним з очевидних претендентів на посаду глави Католицької церкви. Новий Папа не надто багато спілкувався з журналістами й нечасто виступав на публіці.

У 2023 році папа Франциск викликав кардинала Превоста в Рим й зробив його керівником офісу, відповідальним за призначення католицьких священників та єпископів у всьому світі, нагадує агентство Reuters.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Згодом стало відомо, що Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня.