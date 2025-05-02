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Ватикан встановив димар над Сікстинською капелою: навіщо це потрібно для виборів Папи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ватикан встановив димар над Сікстинською капелою: навіщо це потрібно для виборів Папи
На дах Сікстинської капели встановлено димар
фото: reuters

Робітники закріпили темноіржаву трубу над теракотовим дахом капели XV століття

Сьогодні, 2 травня, на даху Сікстинської капели у Ватикані встановили димар, який використовуватимуть під час конклаву для сигналів про результати голосування щодо обрання нового Папи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Робітники закріпили темноіржаву трубу над теракотовим дахом капели XV століття, прикрашеної фресками Мікеланджело.

Ватикан встановив димар над Сікстинською капелою: навіщо це потрібно для виборів Папи фото 1
фото: reuters
Ватикан встановив димар над Сікстинською капелою: навіщо це потрібно для виборів Папи фото 2
фото: reuters

Димар добре проглядається з площі Святого Петра, де під час конклаву зберуться тисячі людей, аби стежити за процесом голосування. Чорний дим із труби свідчитиме про те, що нового Папу ще не обрали, тоді як білий дим і дзвони сповістять світові про обрання наступника Франциска.

Ватикан встановив димар над Сікстинською капелою: навіщо це потрібно для виборів Папи фото 3
фото: reuters

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

Зауважимо, що обрання нового Папи Римського – це один із найдавніших і найтаємничіших ритуалів Католицької Церкви, який має глибоке символічне значення для мільйонів католиків у всьому світі. Цей процес регулюється суворими правилами, які поєднують традиції та духовність. «Главком» розповідав, як відбувається обрання нового понтифіка.

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Теги: Ватикан Папа Римський Конклав

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