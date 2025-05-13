Сотні тисяч паломників зібралися у Фатімі на щорічну молитву

У португальському Фатіма зібралися сотні тисяч вірян, які вшановують Діву Марію

У Фатімі розташована базиліка Святої Діви Марії, побудована на честь об'явлення Богородиці

Близько 270 тис. паломників зібралися у португальському святилищі Фатіми, щоб помолитися за новообраного Папу Лева XIV та за мир у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Віряни прибули з Португалії, Іспанії, Польщі, а також з далеких країн, таких як США, Парагвай, Маврикій та Тайвань.

Це паломництво стало першим після обрання американського кардинала Роберта Прево на папський престол під ім'ям Лев XIV.

Reuters нагадує, що у своїй першій недільній промові Папа закликав світові держави до припинення воєн та встановлення миру.

Зокрема, він висловив підтримку припиненню вогню в Україні та Газа, а також говорив про перемир'я між Індією та Пакистаном.

Паломники висловлювали надію, що новий Папа продовжить шлях свого попередника Франциска, зосереджуючись на гуманності та щирості.

Щороку 12 та 13 травня тисячі паломників відвідують Фатіму, щоб вшанувати перше з'явлення Діви Марії трьом пастушкам у 1917 році.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів першу розмову із Папою Римським Левом XIV.

«Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених», – заявив Зеленський.

Зазначимо, у своє перше недільне полуденне благословення на посаді понтифіка Папа Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра, закликавши до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Секторі Гази.

До слова, Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату.

У своєму першому інтерв’ю, опублікованому 9 травня, новообраний Понтифік засудив російське вторгнення, наголосивши, що це навмисна спроба загарбання територій, вмотивована прагненням влади.

«Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади», – заявив Папа Лев XIV.