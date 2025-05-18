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Інтронізація Папи Римського: де дивитись

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Інтронізація Папи Римського: де дивитись
Папа Лев XIV офіційно займе Святий Престол 18 травня
фото з відкритих джерел

Інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані

Сьогодні, 18 травня, відбудеться церемонії інтронізації Папи Римського Лева ХІV.

Папу Римського Лева ХІV офіційно введуть на посаду під час меси на площі Святого Петра у Ватикані. Серед світових лідерів буде і президент України Володимир Зеленський.

Очікується присутність близько 250 тисяч паломників. Безпеку забезпечуватимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

Онлайн-трансляцію можна дивитись тут:

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Згодом стало відомо, що Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня.

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Теги: Папа Римський Ватикан католицька церква

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Інтронізація Папи Римського: де дивитись
Інтронізація Папи Римського: де дивитись
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