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    Папа Римський роздав в’язням 15 тисяч порцій морозива

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    Папа Римський надіслав у дві в'язниці Італії 15 тисяч порцій морозива - Папа Римський роздав в’язням 15 тисяч порцій морозива
    Папа Римський надіслав у дві в'язниці Італії 15 тисяч порцій морозива
    Фото: Reuters

    Морозиво від імені понтифіка передав польський кардинал Конрад Краєвський

    Цього літа, одного з найспекотніших в Італії, Папа Римський Франциск надіслав 15 тисяч морозива в’язням двох римських тюрем. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу Ватикану.

    У заяві йдеться, що морозиво надіслали у дві в'язниці – стару в'язницю Регіни Коельо на річці Тибр та сучасну в'язницю Ребіббіа на околиці Рима.

    Морозиво від імені понтифіка передав польський кардинал Конрад Краєвський, відомий як «милостиня папи» або той, хто роздає милостиню бідним.

    Краєвський ще у 2013 році за проханням Франциска створив медичні та купальні приміщення для безхатьків недалеко від Ватикану.

    Літо цього року стало одним з найспекотніших за всю історію Італії: в одному місті на Сицилії в серпні було +49 градусів Цельсія, що вважається найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою в Європі.

    «Ця пожертва стала однією з кількох «маленьких євангельських жестів», зроблених влітку, «щоби допомогти та дати надію тисячам людей у в’язницях Риму», – додається у заяві Апостольської Столиці.

    Також Ватикан пропонував безхатченкам та бідним людям безплатні тести на коронавірус.

    Нагадаємо, 4 липня Папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

    Через 10 днів Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

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    Теги: Папа Римський Ватикан в'язниця літо
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    Папа Римський роздав в’язням 15 тисяч порцій морозива