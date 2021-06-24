Папа Римський зустрівся з «Людиною-павуком»: зворушлива історія «супергероя»

27-річний італієць прийшов до понтифіка у костюмі супергероя і попросив про молитву за маленьких пацієнтів

Чоловік, переодягаючись у персонажа з коміксів, відвідує дітей в лікарнях

На загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Про це повідомив портал Vatican News.

Зазначається, що «Людиною-павуком» виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

«Я вдягаю костюм «Людини-павука», щоб викликати посмішку у найменших пацієнтів», – розповів виданню 27-річний італієць. За його словами, він прийшов на аудієнцію до понтифіка, щоб подарувати йому маску супергероя, через яку Вільярдіта зазвичай дивиться на страждання хворих дітей. Італієць також попросив Франциска молитися за них і їхніх рідних.

«Справжніми супергероями є діти, які страждають, та їхні близькі, які борються за них з великою надією», – додав Вільярдіта.

Вперше портовий робочий надів маску супергероя для виступу перед дітьми чотири роки тому. Він розповів, що сам страждає від вродженого захворювання і протягом 19 років неодноразово лежав в дитячій лікарні в Генуї.

«Коли я лежав у ліжку один, я дуже хотів, щоб Людина-павук увійшов в мою кімнату через вікно», – згадав він.

Вільярдіта також розповів, що намагався радувати дітей і під час жорстких карантинних обмежень, введених в Італії через пандемію коронавірусу. За його словами, він зробив понад 1 400 відеодзвінків, а якщо була можливість, то Вільярдіта приходив в будинки до людей і допомагав батькам влаштовувати свята для дітей.