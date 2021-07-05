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    Папі Римському зробили операцію на кишківнику

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    Папі Римському зробили операцію на кишківнику - Папі Римському зробили операцію на кишківнику
    Папі Римському зробили операцію на кишківнику
    Фото з відкритих джерел

    Папа Франциск проведе в клініці не менше п’яти днів

    Вдень у неділю, 4 липня, папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику, повідомляє ANSA з посиланням на пресслужбу Святого престолу.

    Як уточнюється, операція була плановою і пройшла успішно.

    За даними джерела агентства, папа Франциск проведе в клініці не менше п’яти днів.

    Операція була пов’язана з дивертикулярною хворобою кишківника.

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

    Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

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    Теги: Папа Римський Володимир Зеленський президент
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    Папі Римському зробили операцію на кишківнику